"Роскосмос" создаст водородный двигатель для "Ангары"

Двигатели РД-0150 планируется использовать в ракете "Ангара-А5В" на ее третьей ступени, что позволит сделать из нее ракету повышенной грузоподъемности. Благодаря водородным двигателям "Ангара" должна поднимать на низкую околоземную орбиту 37 тонн полезного груза, а не чуть больше 20 тонн, как может обычная тяжелая "Ангара-А5". А уже на базе "Ангары-А5В" планируется к разработке ракета с многоразовыми ступенями "Ангара-А5МВ".