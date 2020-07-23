"Роскосмос" создаст водородный двигатель для "Ангары"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. "Роскосмос" принял решение создать водородный двигатель для ракеты "Ангара", рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Это позволит разработать носитель повышенной грузоподъемности, а в перспективе — ракету с многоразовыми ступенями, уточнил собеседник.
На прошлой неделе сообщалось, что компания будет форсировать проект. В то же время по данным на 2019 год решения об использовании в ракете водородного двигателя еще не было, но он был создан на уровне чертежей и получил название РД-0150, заявлял в интервью агентству гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.
Двигатели РД-0150 планируется использовать в ракете "Ангара-А5В" на ее третьей ступени, что позволит сделать из нее ракету повышенной грузоподъемности. Благодаря водородным двигателям "Ангара" должна поднимать на низкую околоземную орбиту 37 тонн полезного груза, а не чуть больше 20 тонн, как может обычная тяжелая "Ангара-А5". А уже на базе "Ангары-А5В" планируется к разработке ракета с многоразовыми ступенями "Ангара-А5МВ".