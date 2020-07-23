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"Роскосмос" создаст водородный двигатель для "Ангары"
"Роскосмос" принял решение создать водородный двигатель для ракеты "Ангара", рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:15
хочу стать космонавтом
россия
космос - риа наука
ангара (ракета)
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Там где Рогозин, там сплошная болтовня.....
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Место Рогозина - в тюрьме. А первый в мире водородный двигатель появился еще в далеком 1806 году, чуть раньше батутов.
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос

"Роскосмос" создаст водородный двигатель для "Ангары"

03:17 23.07.2020 (обновлено: 09:15 23.07.2020)
10255
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракет "Ангара"
Макеты ракет Ангара
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Макеты ракет "Ангара". Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. "Роскосмос" принял решение создать водородный двигатель для ракеты "Ангара", рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Это позволит разработать носитель повышенной грузоподъемности, а в перспективе — ракету с многоразовыми ступенями, уточнил собеседник.
На прошлой неделе сообщалось, что компания будет форсировать проект. В то же время по данным на 2019 год решения об использовании в ракете водородного двигателя еще не было, но он был создан на уровне чертежей и получил название РД-0150, заявлял в интервью агентству гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.
Двигатели РД-0150 планируется использовать в ракете "Ангара-А5В" на ее третьей ступени, что позволит сделать из нее ракету повышенной грузоподъемности. Благодаря водородным двигателям "Ангара" должна поднимать на низкую околоземную орбиту 37 тонн полезного груза, а не чуть больше 20 тонн, как может обычная тяжелая "Ангара-А5". А уже на базе "Ангары-А5В" планируется к разработке ракета с многоразовыми ступенями "Ангара-А5МВ".
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3666073320
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Хочу стать космонавтомРоссияКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)Роскосмос
Популярные комментарии
Там где Рогозин, там сплошная болтовня.....
23 июля, 05:57
Арсений Новиков
22100027
Место Рогозина - в тюрьме. А первый в мире водородный двигатель появился еще в далеком 1806 году, чуть раньше батутов.
23 июля, 06:06
МНМихаил Николанко
17200024
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