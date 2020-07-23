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Новое оружие России
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Эксперт назвал сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин" в течение... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:36
новое оружие россии
россия
ракетные войска стратегического назначения
безопасность
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Хороший ответ безумной истерике США по вопросам ядерных вооружений. В своё время именно БЖРК умерили прыть этих ковбоев.
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Что имеем не храним , потерявши плачем. О чем статья? Ключевые слова - "в случае принятия военным руководством страны соответствующего решения" Пиар на том чего не существует и пока не предвидится.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/90457/63/904576354_0:0:1328:748_1400x0_80_0_0_559b579dc062121923a59f7d114a1eb6.jpg
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РИА Новости
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60
россия, ракетные войска стратегического назначения, безопасность

Эксперт назвал сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"

03:13 23.07.2020 (обновлено: 10:36 23.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкБоевой железнодорожный ракетный комплекс
Боевой железнодорожный ракетный комплекс
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в фотобанк
Боевой железнодорожный ракетный комплекс. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин" в течение ближайших трех-пяти лет в случае принятия военным руководством страны соответствующего решения, заявил в интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
Предполагалось, что БЖРК нового поколения "Баргузин" разработают до 2018 года, однако в 2017-м "Российская газета" сообщила со ссылкой на источник в оборонке, что работы по созданию нового БЖРК приостановлены.

"Я считаю, что развертывание "Баргузина" стало бы наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечет за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей. <…> По моей оценке, на создание опытного образца ракеты, летные испытания и отработку различных систем уйдет порядка трех-пяти лет, для ракетного комплекса это очень короткий срок", — сказал Евсеев.

Боевой железнодорожный ракетный комплекс
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Эксперт предположил, что данный проект был заморожен, поскольку российское руководство рассчитывало на продление договора СНВ-3, другим фактором стал финансовый вопрос.
Собеседник агентства подчеркнул, что по своим характеристикам "Баргузин" значительно превосходит своего советского предшественника — БЖРК "Молодец", вооруженного слишком тяжелой ракетой, которая не помещалась в обычный вагон, что служило серьезным демаскирующим фактором.

"Баргузин" же благодаря "облегченной" ракете, которая входит в обычный вагон, может производить пуск на любом участке железной дороги. В случае необходимости нанести ответный удар этот комплекс будет эффективней ПГРК (подвижного грунтового ракетного комплекса) типа "Тополь" и "Ярс", потому что для осуществления пуска они должны будут выйти в полевой район и развернуться там, став на какое-то время уязвимыми для противника", — пояснил Евсеев.

Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
20 июля, 18:26Акценты
Всем пора заключать договора: Россию зовут не допустить ракетного кризисаСегодня страны с ракетами без обязательств. ДРСМД почил, баллистическое размещается, вооружения играют в догонялки. Особенно это заметно в Азиатском регионе, как полагают, ради него американцы договорными дверьми и хлопали. Но рано или поздно нужно будет все равно себя ограничивать. И вот тут, по мнению экспертов, может помочь Москва.
Советский боевой железнодорожный ракетный комплекс с ракетой "Молодец" был снят с вооружения в 2005 году по договору СНВ-2. Пришедший ему на смену СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов такого типа.
"Баргузин" представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда. В его вагонах устанавливаются три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того, на борту размещены командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и личный состав.
В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится начать атаку. Створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. В течение нескольких минут происходит запуск.
66987668517
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Новое оружие РоссииРоссияРакетные войска стратегического назначенияБезопасность
Популярные комментарии
Хороший ответ безумной истерике США по вопросам ядерных вооружений. В своё время именно БЖРК умерили прыть этих ковбоев.
23 июля, 05:35
Vlad Ivanov
10241008
Что имеем не храним , потерявши плачем. О чем статья? Ключевые слова - "в случае принятия военным руководством страны соответствующего решения" Пиар на том чего не существует и пока не предвидится.
23 июля, 07:49
sshumov.1973
471012132
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