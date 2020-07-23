Эксперт назвал сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"

Всем пора заключать договора: Россию зовут не допустить ракетного кризиса Сегодня страны с ракетами без обязательств. ДРСМД почил, баллистическое размещается, вооружения играют в догонялки. Особенно это заметно в Азиатском регионе, как полагают, ради него американцы договорными дверьми и хлопали. Но рано или поздно нужно будет все равно себя ограничивать. И вот тут, по мнению экспертов, может помочь Москва.