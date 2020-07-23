Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии

"Доля проб воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в I полугодии 2020 года, по сравнению с I полугодием 2019 года, несколько выросла на доли процента, а по микробиологическим показателям – снизилась с 2,08 % до 1,93 %", - отметили в Роспотребнадзоре.