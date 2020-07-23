Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Наибольшее количество проб воды из-под крана в жилых домах из распределительной сети, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям, выявлено в 2020 году в Калмыкии – почти 70%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Максимальные значения доли проб воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, по итогам I полугодия 2020 года зафиксированы в Республике Калмыкия – 69,88 %, Смоленской области – 44,91 % и Республике Карелия – 41,88 %", - говорится в сообщении.
В Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Калмыкии и Туве выявлено наибольшее количество проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, уточнили в пресс-службе.
За первое полугодие 2020 года Роспотребнадзор исследовал 220 тысяч проб воды по санитарно-химическим показателям и 317 тысяч по микробиологическим, пояснили в пресс-службе.
"Доля проб воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в I полугодии 2020 года, по сравнению с I полугодием 2019 года, несколько выросла на доли процента, а по микробиологическим показателям – снизилась с 2,08 % до 1,93 %", - отметили в Роспотребнадзоре.
Качество воды контролируется ресурсоснабжающими организациями, каждый потребитель может получить информацию о качестве воды в его населенном пункте на официальном сайте Водоканала или органов местного самоуправления, добавили в пресс-службе.