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Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
Наибольшее количество проб воды из-под крана в жилых домах из распределительной сети, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T03:07
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика калмыкия
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика калмыкия, общество

Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии

03:07 23.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Кран в ванной комнате. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Наибольшее количество проб воды из-под крана в жилых домах из распределительной сети, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям, выявлено в 2020 году в Калмыкии – почти 70%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Максимальные значения доли проб воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, по итогам I полугодия 2020 года зафиксированы в Республике Калмыкия – 69,88 %, Смоленской области – 44,91 % и Республике Карелия – 41,88 %", - говорится в сообщении.
В Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Калмыкии и Туве выявлено наибольшее количество проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, уточнили в пресс-службе.
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За первое полугодие 2020 года Роспотребнадзор исследовал 220 тысяч проб воды по санитарно-химическим показателям и 317 тысяч по микробиологическим, пояснили в пресс-службе.
"Доля проб воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в I полугодии 2020 года, по сравнению с I полугодием 2019 года, несколько выросла на доли процента, а по микробиологическим показателям – снизилась с 2,08 % до 1,93 %", - отметили в Роспотребнадзоре.
Качество воды контролируется ресурсоснабжающими организациями, каждый потребитель может получить информацию о качестве воды в его населенном пункте на официальном сайте Водоканала или органов местного самоуправления, добавили в пресс-службе.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика КалмыкияОбщество
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