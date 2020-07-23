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Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
Минфин планирует довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году, следует из проекта плана деятельности ведомства на 2020-2025 годы, с... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:14
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году

03:30 23.07.2020 (обновлено: 09:14 23.07.2020)
3527
© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Минфин планирует довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году, следует из проекта плана деятельности ведомства на 2020-2025 годы, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, в ближайшие годы показатель будет плавно расти: в 2020-м он должен составить 98,72%, в 2021-м — 98,79%, в 2022-м — 98,86%, в 2023-м — 98,93%.
По словам заместителя директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, достижимость задачи, которую поставил Минфин, зависит от того, как оценивать собираемость — экономически либо бухгалтерски.

"Согласно агрегированной налоговой отчетности, собираемость по главным налогам варьируется, но в 2019 году суммарно была выше 100%. Счетно можно получить значение более 100%, например если уплата произошла не в период начисления или ожидается частичный возврат, есть и другие варианты. Надо понимать, что во многом эти цифры, как и целевые 99%, условны", — прокомментировал РИА Новости эксперт.

При определенных обстоятельствах собираемость налогов может превышать 100%, согласен партнер департамента налогов и права компании "Делойт" в СНГ Антон Зыков.
"Например, за 2018 год в Якутии собираемость налогов составила 104,06%. Это возможно, если налоговые инспекции собрали денег больше, чем было запланировано в бюджете. Поэтому добиться собираемости налогов на уровне не менее 99% можно не только за счет агрессивного администрирования и налоговых проверок, но и за счет более точного бюджетирования и планирования", — пояснил он.
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По словам Куликова из АКРА, бухгалтерский подход, то есть отношение собранных налогов к начисленным, почти не позволяет оценить распространенность уклонения от налогов.
"Это происходит, в частности, так как по потенциальным налогоплательщикам, которые смогли уклониться, вероятно, не произойдет не только платежа, но и начисления налога", — отметил он.
При этом внимание Федеральной налоговой службы России прежде всего будет приковано примерно к 300 крупнейшим налогоплательщикам из каждой отрасли, считает Зыков из "Делойт".

"Во-вторых, мы ожидаем повышенного внимания ФНС к налогоплательщикам, которые получают значительные бюджетные средства. Именно для анализа их деятельности в апреле 2020 года была создана новая Межрегиональная инспекция по централизованной обработке данных № 4", — рассказал он.

Это подразделение осуществляет контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов по всей цепочке кооперации при использовании бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов.
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