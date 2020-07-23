https://ria.ru/20200723/1574757332.html
Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
Палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий демонтаж статуй конфедератов из здания Капитолия, передает... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T02:59
2020-07-23T02:59
капитолий
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:175:2988:1855_1400x0_80_0_0_5f618b305bfbde159625932e4babf1cf.jpg
https://ria.ru/20200710/1574145724.html
5
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:175:2988:1855_1400x0_80_0_0_5f618b305bfbde159625932e4babf1cf.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_50:0:2781:2048_1400x0_80_0_0_59d97537a389c11c5ed78cabd55cc67e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_391:0:2439:2048_1400x0_80_0_0_8f804a60d197c3f8dc9c26e6c4e63584.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
капитолий, сша, в мире
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Палата представителей конгресса США
большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий демонтаж статуй конфедератов из здания Капитолия
, передает телеканал CNN
.
Сообщается, что за законопроект проголосовали 305 законодателей, против - 113, причем все голосовавшие против - республиканцы. Демонтаж статуй поддержали 72 республиканца, которые присоединились к демократам в нижней палате конгресса.
Законопроект предусматривает, в частности, демонтаж из здания Капитолия бюста Роджера Брука Тони, генерального прокурора США (1831-1833), известного как автор текста решения по делу "Дред Скотт против Сэндфорда". Подготовленное Тони решение узаконило бесправное положение афроамериканцев.
Теперь законопроекту необходимо получить одобрение в сенате США, после чего он направится на подпись президенту США Дональду Трампу
.
По всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда
от рук полиции.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.