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Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
Палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий демонтаж статуй конфедератов из здания Капитолия, передает... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T02:59
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РИА Новости
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353
60
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капитолий, сша, в мире

Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии

02:59 23.07.2020
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США
Здание Конгресса США
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий демонтаж статуй конфедератов из здания Капитолия, передает телеканал CNN.
Сообщается, что за законопроект проголосовали 305 законодателей, против - 113, причем все голосовавшие против - республиканцы. Демонтаж статуй поддержали 72 республиканца, которые присоединились к демократам в нижней палате конгресса.
Законопроект предусматривает, в частности, демонтаж из здания Капитолия бюста Роджера Брука Тони, генерального прокурора США (1831-1833), известного как автор текста решения по делу "Дред Скотт против Сэндфорда". Подготовленное Тони решение узаконило бесправное положение афроамериканцев.
Теперь законопроекту необходимо получить одобрение в сенате США, после чего он направится на подпись президенту США Дональду Трампу.
По всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.
Протесты в США
10 июля, 05:27
В Теннесси проголосовали за демонтаж бюста генерала конфедератов
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