США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители

Как сообщил в среду РИА Новости очевидец происшествия, по меньшей мере 50 человек погибли в результате авиаудара в провинции Герат на западе Афганистана. Удар был нанесен в тот момент, когда группа талибов приветствовала своего командира, освобожденного недавно из тюрьмы. Известно, что среди погибших были и мирные жители.