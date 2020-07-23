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США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
США осуждают авиаудар афганской авиации в провинции Герат, в результате которого погибли мирные жители, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T02:44
залмай халилзад
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залмай халилзад, афганистан, сша, в мире

США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители

02:44 23.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАфганистан
Афганистан
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Афганистан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. США осуждают авиаудар афганской авиации в провинции Герат, в результате которого погибли мирные жители, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.
"Фотографии и свидетельства очевидцев указывают на то, что многие гражданские лица, включая детей, стали жертвами афганского авиаудара. Мы осуждаем эту атаку и поддерживаем расследование", - написал Халилзад в Twitter.
Как сообщил в среду РИА Новости очевидец происшествия, по меньшей мере 50 человек погибли в результате авиаудара в провинции Герат на западе Афганистана. Удар был нанесен в тот момент, когда группа талибов приветствовала своего командира, освобожденного недавно из тюрьмы. Известно, что среди погибших были и мирные жители.
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Одновременно с этим спецпредставитель США осудил недавние атаки талибов, которые тоже привели к жертвам среди мирного населения. В частности, сообщалось, что несколько человек погибли в провинции Герат в результате взрыва придорожной мины. Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за этот взрыв, сообщив, что его жертвами стали восемь гражданских лиц, среди них женщины и дети, еще 12 человек пострадали.
"Вместо того чтобы тормозить (мирный) процесс, мы настоятельно призываем все стороны сдерживать насилие, защищать гражданское население и проявлять необходимую сдержанность, поскольку начало внутриафганских переговоров уже так близко", - написал Халилзад.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.
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Залмай ХалилзадАфганистанСШАВ мире
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