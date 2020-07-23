https://ria.ru/20200723/1574757218.html
Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
Профессор МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов рассказал в беседе с АГН "Москва", какую пищу следует брать с собой в дорогу во время... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T02:28
2020-07-23T02:28
россия
здоровье
первый мгму имени сеченова
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье, первый мгму имени сеченова, общество
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости.
Профессор МГМУ
имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов рассказал в беседе с АГН "Москва"
, какую пищу следует брать с собой в дорогу во время путешествия на поезде.
"Еда для путешествия на поезде не должна быть скоропортящейся. Это овощи, фрукты, хлеб, твердые сыры, а если мясные изделия, то в виде консервов или сырокопченой колбасы. В целом, то, что вы дома храните без холодильника, можно брать с собой и в поезд. Сухая колбаса замечательно проживет, а если вареная - ее желательно съесть в первый день", - пояснил Буеверов.
По его словам, во время поездки следует пить простую воду или чай без сахара. "Сладкие напитки вообще нежелательны, а в условиях относительной неподвижности - нежелательны тем более", - отметил гастроэнтеролог.
Специалист добавил, что также не рекомендуется брать с собой кисломолочные продукты.
"Кисломолочные продукты брать с собой нежелательно - в тепле создаются условия для различных нехороших бактерий, которые способны вызвать кишечное расстройство. В условиях отсутствия холодильника ваш кефир испортится, и наступят проблемы с пищеварением", - указал Буеверов.
Врач также призвал не покупать еду у нелегальных торговцев во время остановок поезда. "Если думаете купить что-то по пути, то здесь следует быть осторожным. Так как торговля чаще всего нелегальная, нарваться можно на все что угодно. Это особенно касается пирожков со скоропортящейся начинкой, непонятно где сделанных напитков. Лучше воздерживаться", - заключил он.