Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Профессор Профессор МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов рассказал в беседе с АГН "Москва" , какую пищу следует брать с собой в дорогу во время путешествия на поезде.

"Еда для путешествия на поезде не должна быть скоропортящейся. Это овощи, фрукты, хлеб, твердые сыры, а если мясные изделия, то в виде консервов или сырокопченой колбасы. В целом, то, что вы дома храните без холодильника, можно брать с собой и в поезд. Сухая колбаса замечательно проживет, а если вареная - ее желательно съесть в первый день", - пояснил Буеверов.

По его словам, во время поездки следует пить простую воду или чай без сахара. "Сладкие напитки вообще нежелательны, а в условиях относительной неподвижности - нежелательны тем более", - отметил гастроэнтеролог.

Специалист добавил, что также не рекомендуется брать с собой кисломолочные продукты.

"Кисломолочные продукты брать с собой нежелательно - в тепле создаются условия для различных нехороших бактерий, которые способны вызвать кишечное расстройство. В условиях отсутствия холодильника ваш кефир испортится, и наступят проблемы с пищеварением", - указал Буеверов.