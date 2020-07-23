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В РПЦ сообщили о смерти 83-летнего митрополита Евлогия
Скончался известный архиерей Русской православной церкви, почти 30 лет возглавлявший Владимирскую епархию митрополит Евлогий (Смирнов), сообщил в четверг... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T02:16
2020-07-23T08:25
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Скончался известный архиерей Русской православной церкви, почти 30 лет возглавлявший Владимирскую епархию митрополит Евлогий (Смирнов), сообщил в четверг заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
По его данным, митрополит Евлогий скончался в среду. Иерарху РПЦ было 83 года, последнее время он не служил - находился на покое.
"Скончался находившийся на покое митрополит Евлогий (Смирнов). Много понес трудов: наместник Данилова монастыря в годы его открытия, наместник Оптиной (пустыни - ред.) также в годы открытия, почти 30 лет архиерей Владимирской епархии. Запомнился мне среди судей Высшего Общецерковного суда особой внимательностью к внутреннему состоянию участников судебных дел", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.
Он не уточнил причину смерти архиерея.
Священный Синод в декабре 2018 года почислил митрополита Евлогия на покой, выразив ему благодарность "за архипастырское окормление в течение многих лет Владимирской епархии, которое способствовало всестороннему развитию церковной жизни - увеличению числа приходов и численности духовенства, открытию монастырей и духовной школы", а также за деятельность в качестве главы Владимирской митрополии.