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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200723/1574757066.html
Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
Экспертное сообщество историков ожидает публикации более подробной информации о результатах историко-архивной экспертизы в рамках расследования убийства царской РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T02:11
религия и мировоззрение
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353
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новости - религия и мировоззрение

Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи

02:11 23.07.2020
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© Фото : из личного архива Анатолия СтепановаИсторик, исследователь судьбы царской семьи Анатолий Степанов
Историк, исследователь судьбы царской семьи Анатолий Степанов
© Фото : из личного архива Анатолия Степанова
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Экспертное сообщество историков ожидает публикации более подробной информации о результатах историко-архивной экспертизы в рамках расследования убийства царской семьи Романовых, пока же у специалистов остается много вопросов, заявил РИА Новости историк и общественный деятель Анатолий Степанов.
Ранее доцент Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов, принимавший участие в исследованиях, заявил РИА Новости о завершении историко-документальной (архивной) экспертизы, которая, по его словам, подтвердила подлинность "екатеринбургских останков". По словам Пчелова, благодаря комплексному анализу первоисточников удалось восстановить достаточно полную картину того, что происходило в дни, предшествовавшие гибели царской семьи, и после жестокого убийства. Невыясненными остались лишь "частные вопросы", а "основная картина прояснена".
"Евгений Пчелов заявил о том, что историко-архивная экспертиза подтвердила принадлежность останков. Это очень важное заявление. Хотелось бы, конечно, ознакомиться с документом, который, видимо, будет представлен экспертами, потому что я некоторое время назад беседовал как раз со специалистами-историками, и с тем же самым Пчеловым, и сделал вывод, что, в общем, вопросов остается еще очень много. И если, как утверждает Пчелов, получены ответы на эти вопросы, это будет большой прорыв", - сказал Степанов.
Историк, исследователь судьбы царской семьи Анатолий Степанов
02:06Религия и мировоззрение
Историк: итоги почвоведческой экспертизы в Поросенковом логу очень важны
После возобновления расследования гибели царской семьи в 2015 году церковный сайт Православие.ру, с разрешения Следственного комитета стал публиковать отдельные интервью с представителями экспертной группы, участвовавшей в проведении экспертиз. Анатолий Степанов был уполномочен патриаршей комиссией по исследованию останков записывать и публиковать беседы с экспертами.
Говоря о том, какие вопросы остаются у историков, собеседник агентства, в частности, привел в пример телеграмму, отправленную представителями уральских большевиков в Москву через Петроград по поводу перспектив судебного процесса над Николаем II, в то время как в самом Екатеринбурге "уже полным ходом шла подготовка к убийству". По мнению Степанова, задержки, связанные с процессом переправки телеграммы, могут свидетельствовать о том, что ее отправители "умышленно затягивали вопрос информирования Москвы" о своих действиях и намерениях, с тем чтобы центр не смог им воспрепятствовать.
"Меня, честно говоря, удивило, когда Пчелов говорит, что всё уже закончено в рамках исторической экспертизы, и остались только какие-то мелкие вопросы, которые не влияют на оценку всех этих обстоятельств... Да, действительно, много документов утрачено, и это тоже загадка, почему именно за этот период - не только протоколы заседаний Уральского облсовета, но и заседаний ВЦИК, на которых обсуждалась судьба Романовых", - отметил Степанов.
Репродукция картины Валентина Серова Портрет Императора Николая II
Вчера, 10:33Религия и мировоззрение
Историк: вопрос о том, кто дал санкцию на убийство Романовых, не решен
По его словам, данный факт "заставляет предположить какое-то умышленное уничтожение документов о судьбе царской семьи, либо это действительно такое стечение обстоятельств".
"Кто принимал решения (об убийстве Романовых), кто в центре координировал эти действия, кто давал отмашку?.. Все эти вопросы очень важны, и хотелось бы, конечно, чтобы историческая экспертиза дала на них ответы", - добавил собеседник агентства.
На сайте Следственного комитета РФ 17 июля, в очередную годовщину гибели семьи последнего российского императора Николая II, появилось сообщение о том, что с момента возобновления расследования в 2015 году следователями был проведен широкий комплекс следственных действий, и назначено порядка 37 различных судебных экспертиз. В рамках историко-архивной экспертизы было проанализировано более 2 тысяч исторических источников.
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17 июля, 12:50Религия и мировоззрение
В Доме Романовых ждут мнения РПЦ о подлинности останков царской семьи
В СК заявили, что "на основании многочисленных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения". В то же время в ведомстве отметили, что, "исключая возможности двоякого толкования тех или иных обстоятельств, связанных с этим убийством, продолжается проведение других необходимых следствию экспертиз".
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей - великих княжон, и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств. Осенью 2015 года было возобновлено расследование дела о гибели членов дома Романовых.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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