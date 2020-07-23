Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН

ООН, 23 июл – РИА Новости. Генассамблея ООН проголосовала за решение, согласно которому лидеры и министры государств смогут прислать свои выступления в видео-формате, чтобы записи могли транслировать на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в сентябре.

Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.

Председатель ГА ООН Тиджани Мухаммад-Банде предложил провести неделю высокого уровня без присутствия лидеров государств. Он предложил, чтобы лидеры и министры государств записали видеообращения, которые бы показали в сентябре в зале Генассамблеи, где присутствовали бы максимум по два дипломата от каждой страны. В качестве альтернативы трансляции видео он предложил вариант, при котором постпреды государств при ООН озвучивали бы в живую выступления своих лидеров.

Согласно решению ГА ООН, которое при этом не создает прецедент для будущих недель высокого уровня, каждая страна-член, страна-наблюдатель и Европейский союз могут представить предварительно записанное заявление главы государства, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или заместителя министра, которое будут транслировано в зале Генеральной Ассамблеи во время общих прений.

Кроме того ГА ООН постановляет, что саммит по биоразнообразию состоится 30 сентября 2020 года, совещание высокого уровня, посвященное двадцать пятой годовщине Четвертой всемирной конференции по положению женщин, пройдет 1 октября 2020 года.

Генассамблея также решила, что пленарное заседание высокого уровня в честь Международного дня полной ликвидации ядерного оружия, 2 октября 2020 года.

Запись своих видео-выступлений лидеры смогут подготовить и прислать как для общих прений в ходе недели высокого уровня, так и для всех упомянутых мероприятий.