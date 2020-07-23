Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574757028.html
Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
Генассамблея ООН проголосовала за решение, согласно которому лидеры и министры государств смогут прислать свои выступления в видео-формате, чтобы записи могли... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T02:09
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_e89d99e0b3036cfbe7e8285589c002bf.jpg
https://ria.ru/20200722/1574744224.html
https://ria.ru/20200722/1574720961.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_e89d99e0b3036cfbe7e8285589c002bf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_b82879d595bf4a799464da8b4b1cd351.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_510:0:2558:2048_1400x0_80_0_0_0d052efd1ab3cc4def0588803dd31c4e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генеральная ассамблея оон, оон, в мире

Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН

02:09 23.07.2020
126
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
ООН, 23 июл – РИА Новости. Генассамблея ООН проголосовала за решение, согласно которому лидеры и министры государств смогут прислать свои выступления в видео-формате, чтобы записи могли транслировать на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в сентябре.
Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.
Председатель ГА ООН Тиджани Мухаммад-Банде предложил провести неделю высокого уровня без присутствия лидеров государств. Он предложил, чтобы лидеры и министры государств записали видеообращения, которые бы показали в сентябре в зале Генассамблеи, где присутствовали бы максимум по два дипломата от каждой страны. В качестве альтернативы трансляции видео он предложил вариант, при котором постпреды государств при ООН озвучивали бы в живую выступления своих лидеров.
Протесты в Портленде
Вчера, 19:56
ООН призвала расследовать любые случаи притеснения журналистов
Согласно решению ГА ООН, которое при этом не создает прецедент для будущих недель высокого уровня, каждая страна-член, страна-наблюдатель и Европейский союз могут представить предварительно записанное заявление главы государства, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или заместителя министра, которое будут транслировано в зале Генеральной Ассамблеи во время общих прений.
Кроме того ГА ООН постановляет, что саммит по биоразнообразию состоится 30 сентября 2020 года, совещание высокого уровня, посвященное двадцать пятой годовщине Четвертой всемирной конференции по положению женщин, пройдет 1 октября 2020 года.
Генассамблея также решила, что пленарное заседание высокого уровня в честь Международного дня полной ликвидации ядерного оружия, 2 октября 2020 года.
Запись своих видео-выступлений лидеры смогут подготовить и прислать как для общих прений в ходе недели высокого уровня, так и для всех упомянутых мероприятий.
Ранее официальный представитель председателя ГА ООН Рим Абаза заявила РИА Новости, что ООН не запрещает лидерам и министрам стран лично участвовать в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи в сентябре, однако в организации считают целесообразным формат, при котором в зале транслировались бы заранее присланные видеозаписи выступлений от стран.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 15:04Медиавойны
Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США
030000
Обсудить 0
Генеральная Ассамблея ООНООНВ мире
Рекомендуем
Историк, исследователь судьбы царской семьи Анатолий Степанов
Историк: итоги почвоведческой экспертизы в Поросенковом логу очень важны
Историк, исследователь судьбы царской семьи Анатолий Степанов
Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
Оптина пустынь
В РПЦ сообщили о смерти 83-летнего митрополита Евлогия
Афганистан
США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
Здание Конгресса США
Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
Бразилия
В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
Джо Байден
Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
Бельгийские Пожарные
В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
Дональд Трамп с сыном Бэрроном и женой
Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
Фрегат проекта 22350
ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
Автомобиль Tesla
В Техасе появится новый завод Tesla
Президент США Дональд Трамп
Трамп допустил закрытие некоторых китайских дипмиссий в США
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
В России за сутки потушили 82 природных пожара
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Билл Гейтс: людям может понадобиться несколько доз вакцины от COVID-19
Девушка измеряет объем талии
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:44Приговор главе карельского "Мемориала" Дмитриеву обжалуют
10:43Эксперты рассказали, куда туристы ездят на поезде чаще всего
10:42В Приамурье число жертв коронавируса достигло 39
10:41Россия изучит возможность поставок в Китай иван-чая
10:41ФБР заподозрило Китай в укрытии исследовательницы, разыскиваемой в США
10:41Астраханку, кусавшую дочку, приговорили к трем годам лишения свободы
10:41Судебный процесс против экс-главы Удмуртии подходит к концу, сообщил суд
10:37СМИ: в Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
10:35В НАСА поздравили Китай с успешным запуском зонда по исследованию Марса
10:33В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций
10:33"Ъ": данные о гражданском оружии в России соберут в единую систему
10:32В МЧС предупредили о сильных ливнях с градом в СКФО и на Урале
10:31"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита российского газа
10:31В Германии выявили более двух тысяч случаев COVID-19 на мясокомбинате
10:29В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 88
10:28Курганские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
10:25Эксперт оценил возможность создания США ракеты в 17 раз быстрее звука
10:23В Кузбассе начали проверку после массовой гибели пчел в двух районах
10:23Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд "Кристина"
10:22В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1085
Лента новостейМолния