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Религия и мировоззрение
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Историк: итоги почвоведческой экспертизы в Поросенковом логу очень важны
Результаты почвоведческих экспертиз в рамках уголовного дела об убийстве царской семьи, опровергающие предположения ряда экспертов о невозможности исследований... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T02:09
религия и мировоззрение
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новости - религия и мировоззрение, николай ii, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург

Историк: итоги почвоведческой экспертизы в Поросенковом логу очень важны

02:06 23.07.2020 (обновлено: 02:09 23.07.2020)
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© Фото : из личного архива Анатолия СтепановаИсторик, исследователь судьбы царской семьи Анатолий Степанов
Историк, исследователь судьбы царской семьи Анатолий Степанов
© Фото : из личного архива Анатолия Степанова
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Результаты почвоведческих экспертиз в рамках уголовного дела об убийстве царской семьи, опровергающие предположения ряда экспертов о невозможности исследований "екатеринбургских останков" из-за якобы заболоченной местности, должны прекратить спекуляции вокруг этой темы, считает исследователь обстоятельств гибели царской семьи, историк и общественный деятель Анатолий Степанов.
На сайте Следственного комитета РФ 17 июля, в очередную годовщину гибели семьи последнего российского императора Николая II, появилось сообщение о том, что в рамках предварительного следствия проведены две почвоведческие экспертизы по образцам, полученным на местах захоронений. Из выводов экспертиз следует, что представленные на исследование почвенные образцы из вскрытого в 1991 году захоронения являются "легкими и средними песчанистыми суглинками с различной степенью каменистости". Во втором захоронении - 2007 года - почва представлена "средними и тяжелыми пылеватыми суглинками, имеющими различную степень каменистости".
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"Важная экспертиза, которая, надеюсь, прекратит различные спекуляции, - почвоведческая. Поскольку было много разговоров, в том числе один из критиков следствия, судмедэксперт Юрий Григорьев, постоянно педалировал эту тему - что в Поросёнковом логу, где были обнаружены екатеринбургские останки, торфянистая почва, а в ней происходит эффект торфяного дубления тел, и, соответственно, кости, которые там хранились, непригодны для определения ДНК, и поэтому все их исследования якобы фальсификация и ложь", - сказал РИА Новости Степанов.
Результаты почвоведческой экспертизы, отметил он, опровергают эту версию, и "это важный момент, который прекратит какие-то спекуляции в этой области".
По информации СК РФ, с момента возобновления расследования в 2015 году следователи провели широкий комплекс следственных действий, было назначено порядка 37 различных судебных экспертиз.
Те данные исследований, которые уже имеются в распоряжении следствия, отметили в СК, "позволяют исключить некоторые ранее звучавшие суждения". Более того, в Следственном комитете уже заявили о том, что "на основании многочисленных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения".
В то же время, отмечается на сайте ведомства, "исключая возможности двоякого толкования тех или иных обстоятельств, связанных с этим убийством, продолжается проведение других необходимых следствию экспертиз".
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Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей - великих княжон, и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств. Осенью 2015 года было возобновлено расследование дела о гибели членов дома Романовых.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеНиколай IIСледственный комитет России (СК РФ)Екатеринбург
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