Историк: итоги почвоведческой экспертизы в Поросенковом логу очень важны

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Результаты почвоведческих экспертиз в рамках уголовного дела об убийстве царской семьи, опровергающие предположения ряда экспертов о невозможности исследований "екатеринбургских останков" из-за якобы заболоченной местности, должны прекратить спекуляции вокруг этой темы, считает исследователь обстоятельств гибели царской семьи, историк и общественный деятель Анатолий Степанов.

На сайте Следственного комитета РФ 17 июля, в очередную годовщину гибели семьи последнего российского императора Николая II, появилось сообщение о том, что в рамках предварительного следствия проведены две почвоведческие экспертизы по образцам, полученным на местах захоронений. Из выводов экспертиз следует, что представленные на исследование почвенные образцы из вскрытого в 1991 году захоронения являются "легкими и средними песчанистыми суглинками с различной степенью каменистости". Во втором захоронении - 2007 года - почва представлена "средними и тяжелыми пылеватыми суглинками, имеющими различную степень каменистости".

"Важная экспертиза, которая, надеюсь, прекратит различные спекуляции, - почвоведческая. Поскольку было много разговоров, в том числе один из критиков следствия, судмедэксперт Юрий Григорьев, постоянно педалировал эту тему - что в Поросёнковом логу, где были обнаружены екатеринбургские останки, торфянистая почва, а в ней происходит эффект торфяного дубления тел, и, соответственно, кости, которые там хранились, непригодны для определения ДНК, и поэтому все их исследования якобы фальсификация и ложь", - сказал РИА Новости Степанов.

Результаты почвоведческой экспертизы, отметил он, опровергают эту версию, и "это важный момент, который прекратит какие-то спекуляции в этой области".

По информации СК РФ, с момента возобновления расследования в 2015 году следователи провели широкий комплекс следственных действий, было назначено порядка 37 различных судебных экспертиз.

Те данные исследований, которые уже имеются в распоряжении следствия, отметили в СК, "позволяют исключить некоторые ранее звучавшие суждения". Более того, в Следственном комитете уже заявили о том, что "на основании многочисленных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения".

В то же время, отмечается на сайте ведомства, "исключая возможности двоякого толкования тех или иных обстоятельств, связанных с этим убийством, продолжается проведение других необходимых следствию экспертиз".