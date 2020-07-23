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Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Могут ли дыхательные техники помочь убрать лишний жир на животе, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T02:06
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Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе

02:06 23.07.2020
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© Fotolia / JenkoAtamanДевушка измеряет объем талии
Девушка измеряет объем талии
© Fotolia / JenkoAtaman
Девушка измеряет объем талии. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Могут ли дыхательные техники помочь убрать лишний жир на животе, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная.
Избавиться от лишнего жира многие сейчас пытаются с помощью бодифлекса. Это система, которая сочетает специальное дыхание с активным участием диафрагмы и статичные упражнения для разных групп мышц. Предполагается, что таким образом можно направить в проблемные зоны кислород, который помогает сжигать жир. Однако одних дыхательных техник не хватит, чтобы начать худеть, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер, телеведущая фитнес-рубрики на телеканале "Пятница" Арина Скоромная.
"Если не соблюдены все условия – рацион питания, мышечная физическая активность, – ничего не сработает. Если вы только занимаетесь бодифлексом и при этом едите не очень правильно, нет физической активности, никакого похудения не будет. Сжечь жир локально нельзя", – рассказала диетолог.
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Но упражнения, которые практикуются в бодифлексе сами по себе могут быть очень эффективны. Например, вакуум для живота - упражнение, когда нужно как можно сильнее втягивать живот.
"Это упражнение укрепляет глубокие мышцы пресса, держит их в постоянном тонусе, у нас не "выпадает" живот. Расслабленный, неукрепленный живот имеет свойство к вечеру, или когда мы выпили воды, расслабляться и становиться больше, он расползается. Вакуум может сузить талию. Многим помогает избавиться после родов от диастаза - это расхождение прямых мышц живота, вакуум помогает мышцам сойтись. Не всем это помогает, однако с помощью бодифлекса можно бороться в том числе и с такими проблемами", – рассказала радио Sputnik диетолог.
Бодифлекс не сжигает жир на животе, но способствует укреплению мышц и стимулирует здоровый обмен веществ.
"Это нельзя считать борьбой с лишним жиром, когда вы сидите на диване и дышите. Но при постоянных дыхательных упражнениях все тело работает, организм в активном состоянии, идет нормализация обмена веществ, но не жиросжигание. Сжигаем жир мы в первую очередь правильным питанием", – отметила диетолог.
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