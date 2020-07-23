Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Могут ли дыхательные техники помочь убрать лишний жир на животе, рассказала в интервью Могут ли дыхательные техники помочь убрать лишний жир на животе, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная.

Избавиться от лишнего жира многие сейчас пытаются с помощью бодифлекса. Это система, которая сочетает специальное дыхание с активным участием диафрагмы и статичные упражнения для разных групп мышц. Предполагается, что таким образом можно направить в проблемные зоны кислород, который помогает сжигать жир. Однако одних дыхательных техник не хватит, чтобы начать худеть, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер, телеведущая фитнес-рубрики на телеканале "Пятница" Арина Скоромная.

"Если не соблюдены все условия – рацион питания, мышечная физическая активность, – ничего не сработает. Если вы только занимаетесь бодифлексом и при этом едите не очень правильно, нет физической активности, никакого похудения не будет. Сжечь жир локально нельзя", – рассказала диетолог.

Но упражнения, которые практикуются в бодифлексе сами по себе могут быть очень эффективны. Например, вакуум для живота - упражнение, когда нужно как можно сильнее втягивать живот.

"Это упражнение укрепляет глубокие мышцы пресса, держит их в постоянном тонусе, у нас не "выпадает" живот. Расслабленный, неукрепленный живот имеет свойство к вечеру, или когда мы выпили воды, расслабляться и становиться больше, он расползается. Вакуум может сузить талию. Многим помогает избавиться после родов от диастаза - это расхождение прямых мышц живота, вакуум помогает мышцам сойтись. Не всем это помогает, однако с помощью бодифлекса можно бороться в том числе и с такими проблемами", – рассказала радио Sputnik диетолог.

Бодифлекс не сжигает жир на животе, но способствует укреплению мышц и стимулирует здоровый обмен веществ.