https://ria.ru/20200723/1574756873.html
В Техасе появится новый завод Tesla
Гендиректор Tesla Илон Маск объявил, что новый завод Tesla появится в городе Остин в американском штате Техас, сообщило издание Verge. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T02:02
2020-07-23T02:02
илон маск
tesla motors
сша
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, tesla motors, сша, экономика
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Гендиректор Tesla Илон Маск
объявил, что новый завод Tesla появится в городе Остин
в американском штате Техас, сообщило издание Verge
.
По его данным, глава компании отметил, что строительные работы "уже ведутся", они стартовали в выходные. По словам Маска, новый завод будет открытым для публики. Как отмечает издание, предприятие строится на территории площадью 2,1 тысячи акров (около 849 га).
"По сути, это будет экологический рай", - заявил глава Tesla.
Компания Tesla искала место для строительства своего нового завода уже несколько месяцев. Рассматривалась, в частности, возможность построить завод в Талсе (штат Оклахома), и, по словам Маска, эту идею Tesla примет во внимание при реализации проектов в будущем.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто
, штат Калифорния
, США
. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.