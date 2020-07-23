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В Техасе появится новый завод Tesla
Гендиректор Tesla Илон Маск объявил, что новый завод Tesla появится в городе Остин в американском штате Техас, сообщило издание Verge. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T02:02
илон маск
tesla motors
сша
экономика
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илон маск, tesla motors, сша, экономика

В Техасе появится новый завод Tesla

02:02 23.07.2020
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Tesla
Автомобиль Tesla
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Автомобиль Tesla. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Гендиректор Tesla Илон Маск объявил, что новый завод Tesla появится в городе Остин в американском штате Техас, сообщило издание Verge.
По его данным, глава компании отметил, что строительные работы "уже ведутся", они стартовали в выходные. По словам Маска, новый завод будет открытым для публики. Как отмечает издание, предприятие строится на территории площадью 2,1 тысячи акров (около 849 га).
"По сути, это будет экологический рай", - заявил глава Tesla.
Компания Tesla искала место для строительства своего нового завода уже несколько месяцев. Рассматривалась, в частности, возможность построить завод в Талсе (штат Оклахома), и, по словам Маска, эту идею Tesla примет во внимание при реализации проектов в будущем.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
2 июля, 15:37Распространение нового коронавируса
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Илон МаскTesla motorsСШАЭкономика
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