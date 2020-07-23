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В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
Сильный пожар произошел в ночь на четверг в аэропорту бельгийского города Льеж, сообщил местный телеканал Tele Liege. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T01:37
2020-07-23T01:59
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льеж, бельгия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости.
Сильный пожар произошел в ночь на четверг в аэропорту бельгийского города Льеж
, сообщил местный телеканал Tele Liege
.
По его данным, загорелся ангар обслуживающей компании Aeroservices. О пострадавших не сообщается.
Как пояснил официальный представитель аэропорта Кристиан Делькур, три рейса были переведены в другие аэропорты, но полной остановки работы аэропорта не было. По его словам, поскольку вся пожарная служба была задействована в тушении пожара, пилоты сами принимали решение, производить посадку или нет.
Делькур также сообщил, что весь персонал аэропорта в безопасности. Находящиеся в аэропорту Льежа крупные авиалайнеры не пострадали, однако небольшие самолеты могли оставаться в сгоревшем ангаре.
Пожар удалось потушить только после полуночи по местному времени (1.00 мск).
По данным администрации аэропорта, в результате пожара никто не пострадал, но причинен значительный материальный ущерб. "Сильный пожар вспыхнул в аэропорту в 22:30. К счастью, жертв нет, но нанесен значительный ущерб строению B30 рядом с пассажирским терминалом. Ситуация в настоящее время под контролем", - говорится в сообщении на официальной странице аэропорта в Facebook
.