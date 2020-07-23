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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных в Бразилии случаев коронавируса увеличилось за сутки на рекордные 67 860, за все время в стране зафиксированы уже свыше 2,2 миллиона случаев... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T01:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19

01:36 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число выявленных в Бразилии случаев коронавируса увеличилось за сутки на рекордные 67 860, за все время в стране зафиксированы уже свыше 2,2 миллиона случаев COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны.
Накануне прирост новых случаев заражения составил 41 тысячу. По данным бразильского минздрава, за все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 227 514 случаев заражения. За все время в стране скончались 82 771 пациентов с подтвержденным COVID-19, прирост за сутки составил 1284 смертей.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.
Примечательно, что еще на прошлой неделе директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки. Тогда он отметил, что количество новых случаев, выявляемых в стране за сутки, стабилизировалось между 40-45 тысячами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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