В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19

Накануне прирост новых случаев заражения составил 41 тысячу. По данным бразильского минздрава, за все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 227 514 случаев заражения. За все время в стране скончались 82 771 пациентов с подтвержденным COVID-19, прирост за сутки составил 1284 смертей.