Трамп допустил закрытие некоторых китайских дипмиссий в США

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть какие-то еще дипломатические учреждения в стране вслед за генконсульством в Хьюстоне.
"Вы видите, что происходит. Мы полагаем, что там (в закрытом учреждении. — Прим. ред.) был огонь. Все это говорили. Полагаю, они сжигали документы, бумаги. Интересно, что бы это значило", — добавил американский лидер.
Накануне Госдепартамент закрыл дипмиссию в Хьюстоне, "чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев". По информации СМИ, во вторник вечером там сжигали документы.
Отношения США и Китая остаются напряженными. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет КНР в недобросовестном информировании о ситуации с новым коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности в отношения Пекина и Гонконга.
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