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Трамп допустил закрытие некоторых китайских дипмиссий в США
Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть какие-то еще дипломатические учреждения в стране вслед за... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:07
дональд трамп
китай
сша
в мире
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не люблю китаез)
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Скорее всего Китай ответит жестко. Этому следует поучиться.
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китай
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
дональд трамп, китай, сша, в мире

Трамп допустил закрытие некоторых китайских дипмиссий в США

01:25 23.07.2020 (обновлено: 09:07 23.07.2020)
18770
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть какие-то еще дипломатические учреждения в стране вслед за генконсульством в Хьюстоне.

"Вы видите, что происходит. Мы полагаем, что там (в закрытом учреждении. — Прим. ред.) был огонь. Все это говорили. Полагаю, они сжигали документы, бумаги. Интересно, что бы это значило", — добавил американский лидер.

Накануне Госдепартамент закрыл дипмиссию в Хьюстоне, "чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев". По информации СМИ, во вторник вечером там сжигали документы.
Пекин призвал Вашингтон немедленно отменить это решение, в противном случае пообещал "решительные ответные меры".
Отношения США и Китая остаются напряженными. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет КНР в недобросовестном информировании о ситуации с новым коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности в отношения Пекина и Гонконга.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
16 июля, 11:17
Китай надеется на реализацию торговой сделки с США
1302501191370
Обсудить 68
Дональд ТрампКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
не люблю китаез)
23 июля, 02:43
Антон Тарицин
785101101
Скорее всего Китай ответит жестко. Этому следует поучиться.
23 июля, 02:22
PCProstoy Chitatel
564520136
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