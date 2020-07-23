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В России за сутки потушили 82 природных пожара
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 82 природных пожара на площади более 4 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T01:22
россия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
происшествия
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353
60
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россия, база охраны лесов "авиалесоохрана", происшествия

В России за сутки потушили 82 природных пожара

01:22 23.07.2020
124
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 82 природных пожара на площади более 4 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22.07.2020 в России ликвидировано 82 лесных пожара на площади 4013 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 23 июля в РФ действовал 131 лесной пожар на площади 18 775 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе, там действовало 29 пожаров на площади более 7 тысяч гектаров.
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РоссияБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"Происшествия
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