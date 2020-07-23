Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минтруд предлагает расширить перечень товаров и услуг, которые россияне смогут покупать на деньги от государственной социальной помощи: список могут пополнить одежда, обувь, а также товары и услуги для дошкольного и школьного образования, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления предполагает в рамках оказания субъектами РФ государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет средств федерального бюджета следующие изменения: расширение перечня товаров и услуг, которые гражданин может приобретать для удовлетворения текущих потребностей в рамках реализации иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас перечень ограничен товарами первой необходимости, лекарственными препаратами, услугами по лечению, прохождению профилактического медосмотра, стимулированию ведения здорового образа жизни, дошкольного образования. Такое ограничение не позволяет, например, купить одежду и обувь, а также товары и услуги, нужные школьникам из семей, получающих соцпомощь. Согласно проекту, получатели госпомощи смогут приобретать одежду, обувь, а также обеспечивать потребности в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.

Кроме того, проект предлагает разрешить использовать полученные от государственной соцпомощи средства на приобретение материально-производственных запасов, имущественных обязательств на праве аренды (не более 15% от назначаемой выплаты), необходимых для предпринимательской деятельности.

На данный момент получатели ограничены в использовании средств. Например, гражданин, желающий открыть швейную мастерскую, не может приобрести на праве аренды необходимую коммерческую площадь или сопутствующие расходные материалы, которые являются неотъемлемой частью данного вида экономической деятельности.