https://ria.ru/20200723/1574756413.html
Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится отправлять в школу своего сына, несмотря на пандемию коронавируса. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T01:17
2020-07-23T01:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40839/44/408394437_0:33:1920:1113_1400x0_80_0_0_cbfd33e0a2ec9c5c950f8681c549a18d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире