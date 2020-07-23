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Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится отправлять в школу своего сына, несмотря на пандемию коронавируса. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T01:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию

01:17 23.07.2020
294
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкДональд Трамп с сыном Бэрроном и женой
Дональд Трамп с сыном Бэрроном и женой
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Дональд Трамп с сыном Бэрроном и женой. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится отправлять в школу своего сына, несмотря на пандемию коронавируса.
"Да, я спокоен", - сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли он спокойно отпустить своего младшего сына, 14-летнего Бэррона, и внуков в школу.
"Я хочу, чтобы школы были открыты… Мы сделаем это в безопасном режиме", - сказал президент, ответив, что окончательные решения об открытии школ принимают местные власти.
Вопрос о целесообразности открытия школ являются предметом ожесточенных споров сторонников и противников Трампа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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