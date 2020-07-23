Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России

"Можно увидеть "войну севера с югом". На севере все красным-красно. С точки зрения отклонения от нормы - все махрово-красное. А южнее - в умеренных широтах, на юге Азиатской территории - "голубовато", то есть температура ниже нормы. По отношению к норме на севере Якутии на 12-16 градусов выше нормы. Именно поэтому в этих регионах до конца этой недели и в начале следующей температура 21-30 градусов. Это невероятно, конечно. На севере теплее, чем на юге", - сказал Вильфанд.