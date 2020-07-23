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Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
Аномальная климатическая ситуация продлится на территории России еще неделю: на юге будет холоднее нормы, а на севере - намного теплее, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T01:02
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России

01:02 23.07.2020
973
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд
© РИА Новости / Нина Зотина
Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Аномальная климатическая ситуация продлится на территории России еще неделю: на юге будет холоднее нормы, а на севере - намного теплее, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Можно увидеть "войну севера с югом". На севере все красным-красно. С точки зрения отклонения от нормы - все махрово-красное. А южнее - в умеренных широтах, на юге Азиатской территории - "голубовато", то есть температура ниже нормы. По отношению к норме на севере Якутии на 12-16 градусов выше нормы. Именно поэтому в этих регионах до конца этой недели и в начале следующей температура 21-30 градусов. Это невероятно, конечно. На севере теплее, чем на юге", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что это касается не только Азиатской части, но и Европейской территории России.
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На востоке Архангельска в Коми 26 градусов, а в Москве 20. Это необычно для климата. С чем это связано? На Европейской территории это связано с антициклоном, а в Азиатской части ситуация другая. Там тоже антициклон, но он расположен над Охотским морем", - сказал Вильфанд.
Как пояснил Вильфанд, тепло от антициклона распространяется на северо-восток с помощью одного из атмосферных потоков, который отходит от антициклона и напоминает формой горный отрог.
Он также отметил, что эта ситуация приводит к повышенной пожарной опасности в Якутии, на севере Европейской территории и на юге Урала (в Югре).
"Такая вот "война севера с югом" приводит к высоким классам пожарной опасности. До середины следующей недели ситуация будет такая, аномалия 8-10 градусов на севере страны", - сказал Вильфанд.
Ученый уточнил, что москвичей в первой половине следующей недели ждет потепление до 25-28 градусов.
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