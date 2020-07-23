Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.

"Их список (регионов. — Прим. ред.) уже составлен Ростуризмом", — сказал премьер-министр Михаил Мишустин , выступая в Госдуме со своим первым отчетом о работе кабмина за 2019 год.

Для этих целей из бюджета уже выделили 15 миллиардов рублей. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что новая программа должна заработать в августе. По данным организации, кешбэк будет начисляться при покупке туров со сроками с 15 августа по 20 декабря 2020 года в 44 регионах.

Порядок выплаты компенсаций

Согласно распоряжению, подписанному Мишустиным, кешбэк за покупку внутренних туров будет начисляться при оплате услуги картой платежной системы "Мир". На максимальный размер компенсации — 15 тысяч рублей — смогут рассчитывать туристы, потратившие на путевку от 75 тысяч рублей.

Кешбэк возвращается на карту клиента только при покупке тура продолжительностью не менее пяти ночей. "При стоимости тура от 25 тысяч рублей кешбэк составит пять тысяч рублей. Туристы, потратившие на путевку от 50 тысяч рублей, получат назад десять тысяч рублей", — пояснили в правительстве.

Турист, воспользовавшийся программой стимулирования спроса на поездки по России в 2020 году, сможет получить положенный кэшбек на карту "МИР" в сроки от пяти минут до пяти дней после онлайн оплаты тура, сообщается в программе Федерального агентства по туризму (есть в распоряжении РИА Новости).

Комментарий РСТ

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал решение правительства о компенсации расходов туристам за отдых на территории страны.

Барзыкин положительно оценил нововведение и отметил, что более 70 процентов россиян хотят поехать в путешествия, но менее 40 процентов имеют такую возможность. Кроме того, по его словам, на ситуацию негативно повлияла пандемия коронавируса.

"Выделение средств должно исправить положение, стимулировать на путешествия. Получат и территории, и бизнес, и путешествующие", — сказал он в комментарии телеканалу " 360 ".

Реакция регионов

Введение денежного кешбэка за покупку туров по России позволит расширить рамки туристического сезона, обеспечив заполняемость крымских здравниц в межсезонье, заявил глава комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк

"Это положительная инициатива. Введение денежного кешбэка за покупку туров по России станет толчком для развития внутреннего туризма. Крыму это позволит расширить рамки туристического сезона, увеличив загрузку объектов размещения в осенне-зимние месяцы", — сказал РИА Новости Черняк.

Введение кешбэка за покупку туров по России увеличит поток туристов в Тульскую область и стимулирует развитие предпринимательских инициатив в сфере туризма, говорится в официальном комментарии областного комитета по развитию туризма, предоставленном РИА Новости.