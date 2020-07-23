https://ria.ru/20200723/1574755993.html
Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
Сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T00:33
2020-07-23T00:33
черное море
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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черное море
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, роман вильфанд, гидрометцентр, общество