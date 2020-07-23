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Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
Сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T00:33
черное море
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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черное море, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного

00:33 23.07.2020
489
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, смерчи обычно появляются в середине августа, потому что в это время температура воды достигает 26 градусов - это главное условие. Также в середине августа обычно и самые высокие температуры в курортных городах.
"В этом году за счет мощнейшего антициклона, который долгое время управлял погодой на юге, вода прогрелась очень быстро, и смерчи наблюдаются с первой декады июля. Некоторые даже выходят на сушу, что редкость", - сказал Вильфанд.
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