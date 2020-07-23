Экс-глава ФБР Коми выпустит вторую книгу мемуаров за три года

"В новой книге Коми... осветит основные ценности министерства юстиции и путь к их восстановлению", - говорится в заявлении издательства. Там напомнили, что у Коми была долгая и разнообразная карьера в правоохранительных органах, он боролся с мафией в качестве прокурора в Нью-Йорке и руководил ФБР при Дональде Трампе.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. На выборах 2016 года он вызвал исключительное недовольство кандидатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, которые обвиняли его в неподобающем расследовании скандала со служебной перепиской Клинтон. Впоследствии Клинтон винила Коми в своем проигрыше на выборах. Трамп уволил Коми в мае 2017 года, назвав его "неэффективным руководителем". Увольнение Коми, который надзирал за "российским расследованием" против окружения Трампа, привело к назначению спецпрокурора Роберта Мюллера, который продолжал расследование еще два года. Мюллер в 2019 году подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы" (Москва это отрицает), но не смог обосновать предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.