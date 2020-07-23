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Экс-глава ФБР Коми выпустит вторую книгу мемуаров за три года
Бывший глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми выпустит уже вторую книгу мемуаров за три года, сообщило издательство Flatiron Books, которое готовит... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T00:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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джеймс коми, сша, в мире

Экс-глава ФБР Коми выпустит вторую книгу мемуаров за три года

00:31 23.07.2020
1435
© AP Photo / Cliff OwenДжеймс Коми
Джеймс Коми
© AP Photo / Cliff Owen
Джеймс Коми. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Бывший глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми выпустит уже вторую книгу мемуаров за три года, сообщило издательство Flatiron Books, которое готовит издание.
"В новой книге Коми... осветит основные ценности министерства юстиции и путь к их восстановлению", - говорится в заявлении издательства. Там напомнили, что у Коми была долгая и разнообразная карьера в правоохранительных органах, он боролся с мафией в качестве прокурора в Нью-Йорке и руководил ФБР при Дональде Трампе.
Книга будет называться "Спасти правосудие: правда, прозрачность и доверие".
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Коми, вероятно, рассчитывает повторить успех своей первой книги "Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство", которая разошлась многосоттысячным тиражом в 2018 году.
Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. На выборах 2016 года он вызвал исключительное недовольство кандидатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, которые обвиняли его в неподобающем расследовании скандала со служебной перепиской Клинтон. Впоследствии Клинтон винила Коми в своем проигрыше на выборах. Трамп уволил Коми в мае 2017 года, назвав его "неэффективным руководителем". Увольнение Коми, который надзирал за "российским расследованием" против окружения Трампа, привело к назначению спецпрокурора Роберта Мюллера, который продолжал расследование еще два года. Мюллер в 2019 году подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы" (Москва это отрицает), но не смог обосновать предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.
Режиссер Вуди Аллен
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