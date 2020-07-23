Опрос: 63% американцев поддерживают движение Black Lives Matter

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти две трети американцев поддерживают выступающее против расизма движение Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), которое занимается организацией акций протестов в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом Почти две трети американцев поддерживают выступающее против расизма движение Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), которое занимается организацией акций протестов в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC совместно с изданием Washington Post

Согласно результатам опроса, о поддержке движения заявили 63% жителей США , причем среди темнокожего населения этот показатель составил 93%, а среди белого - 54%.

Отмечается, что 69% респондентов - рекордный показатель за 32 года проведения опросов - заявили, что обращение с темнокожими и представителями других меньшинств в системе уголовного правосудия отличается от обращения с представителями белого населения.

Среди темнокожего населения 76% выступают за снос памятников генералам армии Конфедерации времен Гражданской войны в США, 60% поддерживают переименование названных в честь конфедератов военных баз. Среди белого населения за подобные меры выступают 38% и 36% соответственно. В общей сложности обе эти меры поддерживают менее 50% населения страны (43% и 42% соответственно).

Опрос показал также, что 55% американцев выступают против сокращения финансирования полиции, в то время как 40% респондентов такую меру поддерживают.

В опросе приняли участие 1006 совершеннолетних жителей страны, он проводился 12-15 июля на английском и испанском языках. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.