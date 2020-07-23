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Опрос: 63% американцев поддерживают движение Black Lives Matter
Почти две трети американцев поддерживают выступающее против расизма движение Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), которое занимается... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T00:28
джордж флойд
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джордж флойд, сша, в мире

Опрос: 63% американцев поддерживают движение Black Lives Matter

00:28 23.07.2020
579
© РИА Новости / Зак Вилкинсон / Перейти в фотобанкПротестующий из движения Black Lives Matter в американском Портленде
Протестующий из движения Black Lives Matter в американском Портленде
© РИА Новости / Зак Вилкинсон
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти две трети американцев поддерживают выступающее против расизма движение Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), которое занимается организацией акций протестов в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC совместно с изданием Washington Post.
Согласно результатам опроса, о поддержке движения заявили 63% жителей США, причем среди темнокожего населения этот показатель составил 93%, а среди белого - 54%.
Отмечается, что 69% респондентов - рекордный показатель за 32 года проведения опросов - заявили, что обращение с темнокожими и представителями других меньшинств в системе уголовного правосудия отличается от обращения с представителями белого населения.
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Среди темнокожего населения 76% выступают за снос памятников генералам армии Конфедерации времен Гражданской войны в США, 60% поддерживают переименование названных в честь конфедератов военных баз. Среди белого населения за подобные меры выступают 38% и 36% соответственно. В общей сложности обе эти меры поддерживают менее 50% населения страны (43% и 42% соответственно).
Опрос показал также, что 55% американцев выступают против сокращения финансирования полиции, в то время как 40% респондентов такую меру поддерживают.
В опросе приняли участие 1006 совершеннолетних жителей страны, он проводился 12-15 июля на английском и испанском языках. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
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