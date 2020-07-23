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Религия и мировоззрение
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Глава музея на Аляске сообщил, что не знает о переносе памятника Баранову
Власти города Ситка на Аляске еще не предложили местному историческому музею установить там памятник Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T00:13
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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новости - религия и мировоззрение

Глава музея на Аляске сообщил, что не знает о переносе памятника Баранову

00:13 23.07.2020
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© РИА Новости / Анна Верная / Перейти в фотобанкПамятник губернатору Аляски Александру Баранову в городе Ситка
Памятник губернатору Аляски Александру Баранову в городе Ситка
© РИА Новости / Анна Верная
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Власти города Ситка на Аляске еще не предложили местному историческому музею установить там памятник Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной Америке, заявил РИА Новости руководитель музея Хэл Спэкмэн.
Ранее совет города после обращения группы граждан принял решение о переносе памятника из центра Ситки в музей.
"В настоящее время город и район Ситки официально не предлагали нам статую. Мы не знаем, когда город планирует это сделать", - сказал Спэкмэн.
Совет русскоязычной общины США (RCC), который ранее организовал петицию и собрал почти 6000 подписей против демонтажа статуи, направил в музей письмо с просьбой сотрудничать с русской диаспорой в предоставлении исчерпывающей информации о Баранове посетителям.
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"Да, я получил это письмо, и я благодарен Совету русскоязычной общины США за предложение помочь нашему музею предоставить исторический контекст о пребывании Баранова на Аляске", - сказал Спэкмэн.
Он также выразил уверенность, что ресурсы RCC окажутся ценными, пока музей определяет, как лучше всего показать статую Баранова.
По словам Спэкмэна, исторический музей в настоящее время ожидает официального решения властей Ситки относительно статуи и пытается определить, где его разместить.
"У нас есть несколько подходящих площадок для демонстрации статуи, которые не потребуют от нас перестройки нашей постоянной выставочной галереи", - отметил руководитель музея.
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Фонд Art Russe ранее заявил, что направил властям Ситки обращение с предложением выкупить памятник первому российскому губернатору Аляски. Кроме того, фонд направил подобное предложение властям Нью-Йорка по поводу монумента президенту США Теодору Рузвельту, который городские власти решили демонтировать на фоне волны протестов против расизма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке, заявлял, что в России тоже был период сноса памятников, и он не был самым блистательным в истории страны.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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