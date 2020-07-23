Глава музея на Аляске сообщил, что не знает о переносе памятника Баранову

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Власти города Ситка на Аляске еще не предложили местному историческому музею установить там памятник Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной Америке, заявил РИА Новости руководитель музея Хэл Спэкмэн.

Ранее совет города после обращения группы граждан принял решение о переносе памятника из центра Ситки в музей.

"В настоящее время город и район Ситки официально не предлагали нам статую. Мы не знаем, когда город планирует это сделать", - сказал Спэкмэн.

Совет русскоязычной общины США (RCC), который ранее организовал петицию и собрал почти 6000 подписей против демонтажа статуи, направил в музей письмо с просьбой сотрудничать с русской диаспорой в предоставлении исчерпывающей информации о Баранове посетителям.

"Да, я получил это письмо, и я благодарен Совету русскоязычной общины США за предложение помочь нашему музею предоставить исторический контекст о пребывании Баранова на Аляске", - сказал Спэкмэн.

Он также выразил уверенность, что ресурсы RCC окажутся ценными, пока музей определяет, как лучше всего показать статую Баранова.

По словам Спэкмэна, исторический музей в настоящее время ожидает официального решения властей Ситки относительно статуи и пытается определить, где его разместить.

"У нас есть несколько подходящих площадок для демонстрации статуи, которые не потребуют от нас перестройки нашей постоянной выставочной галереи", - отметил руководитель музея.

Фонд Art Russe ранее заявил, что направил властям Ситки обращение с предложением выкупить памятник первому российскому губернатору Аляски. Кроме того, фонд направил подобное предложение властям Нью-Йорка по поводу монумента президенту США Теодору Рузвельту, который городские власти решили демонтировать на фоне волны протестов против расизма.