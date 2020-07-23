Вильфанд: нынешнее лето в Москве может стать самым дождливым в истории

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Роман Вильфанд. Москве уже выпала месячная норма осадков июля, череда очень дождливых месяцев продолжилась, так что лето в столице может оказаться самым дождливым в истории наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра

Он напомнил, что в мае выпало три нормы осадков, в июне — 210-215 процентов.

"Это лето наверняка войдет в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым", — считает Вильфанд.