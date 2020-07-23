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Вильфанд: нынешнее лето в Москве может стать самым дождливым в истории
В Москве уже выпала месячная норма осадков июля, череда очень дождливых месяцев продолжилась, так что лето в столице может оказаться самым дождливым в истории... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:17
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд: нынешнее лето в Москве может стать самым дождливым в истории

00:12 23.07.2020 (обновлено: 10:17 23.07.2020)
7407
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Москве уже выпала месячная норма осадков июля, череда очень дождливых месяцев продолжилась, так что лето в столице может оказаться самым дождливым в истории наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он напомнил, что в мае выпало три нормы осадков, в июне — 210-215 процентов.
"Это лето наверняка войдет в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым", — считает Вильфанд.
На сегодня синоптики обещают в Москве облачную погоду с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура в столице составит плюс 18-20, в Подмосковье — плюс 16-21. По словам Вильфанда, в начале следующей неделе москвичей ждет потепление до плюс 26-28.
Роман Вильфанд
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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