https://ria.ru/20200723/1574755665.html
Ярчайшая комета за последние семь лет максимально приблизится к Земле
Самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE) приблизится к Земле на минимальное расстояние в четверг. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T00:10
2020-07-23T00:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, земля, космос - риа наука
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости.
Самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE) приблизится к Земле
на минимальное расстояние в четверг.
Как сообщали ранее в Московском планетарии, 23 июля недавно открытая комета подойдет к нашей планете на 103,52 миллиона километров.
Астрономы отмечают, что блеск кометы уже начал слабеть, и она видна не так хорошо, как была в середине июля. Сейчас ее можно разглядеть на небе вечером и в первую половину ночи. Она должна находиться где-то между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей.
В то же время относительная близость NEOWISE к Земле может облегчить наблюдения. Кроме того, ночи сейчас стали темнее, чем в период максимальной яркости кометы.
В середине июля увидеть комету можно было с помощью любого оптического прибора, будь то подзорная труба, монокуляр, бинокль или телескоп. В небольшие бинокли можно рассмотреть звездообразное псевдоядро. А при помощи средних и больших телескопов можно рассмотреть структуру хвоста кометы.
C/2020 F3 (NEOWISE) – комета, открытая 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. Ранее ее с борта Международной космической станции
сфотографировал российский космонавт Иван Вагнер
. По словам космонавта, это самая яркая за последние семь лет комета.