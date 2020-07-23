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Ярчайшая комета за последние семь лет максимально приблизится к Земле
Самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE) приблизится к Земле на минимальное расстояние в четверг. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T00:10
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россия, земля, космос - риа наука

Ярчайшая комета за последние семь лет максимально приблизится к Земле

00:10 23.07.2020
6797
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерКомета
Комета
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Комета. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE) приблизится к Земле на минимальное расстояние в четверг.
Как сообщали ранее в Московском планетарии, 23 июля недавно открытая комета подойдет к нашей планете на 103,52 миллиона километров.
Астрономы отмечают, что блеск кометы уже начал слабеть, и она видна не так хорошо, как была в середине июля. Сейчас ее можно разглядеть на небе вечером и в первую половину ночи. Она должна находиться где-то между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей.
В то же время относительная близость NEOWISE к Земле может облегчить наблюдения. Кроме того, ночи сейчас стали темнее, чем в период максимальной яркости кометы.
В середине июля увидеть комету можно было с помощью любого оптического прибора, будь то подзорная труба, монокуляр, бинокль или телескоп. В небольшие бинокли можно рассмотреть звездообразное псевдоядро. А при помощи средних и больших телескопов можно рассмотреть структуру хвоста кометы.
C/2020 F3 (NEOWISE) – комета, открытая 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. Ранее ее с борта Международной космической станции сфотографировал российский космонавт Иван Вагнер. По словам космонавта, это самая яркая за последние семь лет комета.
Комета C/2020 F3 (NEOWISE)
20 июля, 13:33
Очевидец заснял пролетающую над Петербургом яркую комету
5036334
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Хочу стать космонавтомРоссияЗемляКосмос - РИА Наука
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