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Субсидии незначительно развили региональные авиаперевозки, заявили в СП
Субсидии авиакомпаниям пока не оказали значительного влияния на развитие региональных маршрутных сетей, доступ к большинству удаленных населенных пунктов России РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T00:05
россия
счетная палата рф
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, счетная палата рф, экономика

Субсидии незначительно развили региональные авиаперевозки, заявили в СП

00:05 23.07.2020
831
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Субсидии авиакомпаниям пока не оказали значительного влияния на развитие региональных маршрутных сетей, доступ к большинству удаленных населенных пунктов России не обеспечен, сообщает Счетная палата РФ.
"Развитие межрегиональных регулярных пассажирских маршрутов – это одна из ключевых целей комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры. Для ее реализации, а также роста внутреннего пассажиропотока Росавиация предоставляет авиаперевозчикам субсидии. Однако значительного влияния на сектор господдержка пока не оказала", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в 2019 году количество субсидированных маршрутов выросло на 86% к уровню 2017 года – до 242 маршрутов. Однако в это число включались не только новые маршруты, но и уже "раскрученные" в коммерческих перевозках, что не способствовало расширению маршрутной сети. Доля таких популярных маршрутов в 2017 году составила 27%, в 2018 году – 32,6%, в 2019 году – 31%. Доля новых уникальных маршрутов в этот период составляла "незначительную величину" в 4,5-8,5%.
Счетная палата считает, что госпомощь авиаперевозчикам не обеспечила доступ к большинству удаленных городов и населенных пунктов. За 3 года количество городов субсидируемой маршрутной сети выросло на 59%, до 94. При этом в нее вошли только 48 труднодоступных и удаленных населенных пунктов из 462. Ведомство отмечает незначительный рост пассажиропотока субсидируемых рейсов: он вырос в 3 раза, но его доля в общем пассажиропотоке региональных рейсов - всего 2-6%.
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Доступность полетов для льготников увеличилась "скорее номинально", говорится в сообщении. Количество субсидированных маршрутов для них выросло на 16,5%, до 113, но это всего 44% от количества таких маршрутов, предусмотренных правилами. Ведомство отмечает, что правила определения размера субсидий не учитывают особенности экономической деятельности авиакомпании, подходы к их формированию непрозрачны. Из-за этого по одним маршрутам компании получили значительный убыток, по другим - необоснованно высокую прибыль.
Как отмечает Счетная палата, в связи с заявительным порядком получения субсидий Росавиация рассчитывала реальную потребность в бюджетных средствах после формирования проекта бюджета. На начало финансового года дефицит средств на субсидирование авиаперевозок составлял 36-78% от заявленной потребности.
Допсредства доводились до Росавиации в период, когда спрос на субсидируемые рейсы начинал сезонное снижение, авиакомпании уже не могли освоить финансирование в полном объеме, указывает Счетная палата. В результате объем неосвоенных средств по итогам 2019 года составил 1,9 миллиарда рублей (12,6% от объема выделенной субсидии). Показатели результативности предоставления субсидий по количеству субсидируемых маршрутов и перевезенных пассажиров "занижены и требуют пересмотра", говорится в сообщении.
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РоссияСчетная палата РФЭкономика
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