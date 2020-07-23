Субсидии незначительно развили региональные авиаперевозки, заявили в СП

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Субсидии авиакомпаниям пока не оказали значительного влияния на развитие региональных маршрутных сетей, доступ к большинству удаленных населенных пунктов Субсидии авиакомпаниям пока не оказали значительного влияния на развитие региональных маршрутных сетей, доступ к большинству удаленных населенных пунктов России не обеспечен, сообщает Счетная палата РФ

"Развитие межрегиональных регулярных пассажирских маршрутов – это одна из ключевых целей комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры. Для ее реализации, а также роста внутреннего пассажиропотока Росавиация предоставляет авиаперевозчикам субсидии. Однако значительного влияния на сектор господдержка пока не оказала", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в 2019 году количество субсидированных маршрутов выросло на 86% к уровню 2017 года – до 242 маршрутов. Однако в это число включались не только новые маршруты, но и уже "раскрученные" в коммерческих перевозках, что не способствовало расширению маршрутной сети. Доля таких популярных маршрутов в 2017 году составила 27%, в 2018 году – 32,6%, в 2019 году – 31%. Доля новых уникальных маршрутов в этот период составляла "незначительную величину" в 4,5-8,5%.

Счетная палата считает, что госпомощь авиаперевозчикам не обеспечила доступ к большинству удаленных городов и населенных пунктов. За 3 года количество городов субсидируемой маршрутной сети выросло на 59%, до 94. При этом в нее вошли только 48 труднодоступных и удаленных населенных пунктов из 462. Ведомство отмечает незначительный рост пассажиропотока субсидируемых рейсов: он вырос в 3 раза, но его доля в общем пассажиропотоке региональных рейсов - всего 2-6%.

Доступность полетов для льготников увеличилась "скорее номинально", говорится в сообщении. Количество субсидированных маршрутов для них выросло на 16,5%, до 113, но это всего 44% от количества таких маршрутов, предусмотренных правилами. Ведомство отмечает, что правила определения размера субсидий не учитывают особенности экономической деятельности авиакомпании, подходы к их формированию непрозрачны. Из-за этого по одним маршрутам компании получили значительный убыток, по другим - необоснованно высокую прибыль.

Как отмечает Счетная палата, в связи с заявительным порядком получения субсидий Росавиация рассчитывала реальную потребность в бюджетных средствах после формирования проекта бюджета. На начало финансового года дефицит средств на субсидирование авиаперевозок составлял 36-78% от заявленной потребности.