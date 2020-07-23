На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доминирующее положение американской денежной единицы лишь усугубит экономические последствия пандемии — к такому выводу пришли в МВФ. В то же время триллионы долларов, которые напечатали для борьбы с кризисом, и сверхнизкие ставки подрывают саму резервную валюту: инвесторы бегут из госдолга США.

Ущерб торговле

Столкнувшись с беспрецедентным обвалом глобального спроса и цен на сырьевые товары, оттоком капитала, сбоем в цепочках поставок и общим сокращением мировой торговли, многие валюты развивающихся стран резко просели. В результате стоимость импорта растет, а спрос падает, указывают эксперты МВФ в докладе "Доминирующие валюты и пределы гибкости обменного курса".

Это внушало надежды на повышение конкурентоспособности экспорта из таких стран. Однако, подчеркивают экономисты, воспользоваться ситуацией для стимулирования экономики не получится: цены на экспорт устанавливают в долларах.

Печатный станок

По данным МВФ, экономика США во втором квартале потеряла 37%. Это притом что с марта федеральное правительство влило в рынки огромную сумму — порядка шести триллионов долларов. По итогам года ожидают падение ВВП на 6,6%, "несмотря на беспрецедентные меры поддержки".

Эксперты предупреждают: эффект от агрессивных стимулов Федеральной резервной системы может оказаться негативным. Финансисты говорят об "историческом эксперименте": печатный станок работает на полную мощность, обеспечивая приток ничем не обеспеченной наличности. И это медленно убивает доллар.

"Правительство несет ответственность за ценность валюты, которую оно выпускает. Иначе доверие к ней подрывается", — указывает бывший глава ФРС Пол Волкер.

"После того как в экономику вбросили несколько триллионов свеженапечатанных долларов, люди начинают думать, что все это просто ерунда", — отмечает инвестиционный стратег Mauldin Economics Джаред Диллиан.

На фоне аттракциона невиданной щедрости и при процентных ставках на историческом минимуме — то есть на нуле — крупнейшие инвесторы бегут из государственных облигаций США.

"Если облигация не дает процентную ставку или генерирует отрицательную, а эмитенты производят много валюты, зачем вам эта облигация?" — рассуждает Рэй Далио, миллиардер и основатель крупнейшего в мире инвестфонда Bridgewater Associates.

Между тем продажа гособлигаций — основной источник финансирования бюджетного дефицита США, который уже почти достиг трех триллионов долларов.

Необоснованные привилегии

О давлении на американскую валюту бюджетных и долговых проблем говорил известный экономист, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч. По его мнению, доллар все еще пользуется "непомерными привилегиями", но его эпоха подходит к концу.

В 2021-м, предрекает финансист, американская денежная единица может обесцениться на треть. К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и рост государственного долга на фоне успешного выхода из кризиса основных торговых партнеров США.

Роуч подчеркнул, что в мире возникают все более серьезные сомнения относительно некогда общепризнанной исключительности доллара. "Валюты устанавливают равновесие между внутренней экономической основой страны и внешними представлениями о ее силе или слабости, — напоминает он. — В США тот баланс стремительно меняется, так что крах вполне вероятен уже в ближайшее время".

Сейчас, по оценкам Банка международных расчетов, доллар котируется на 33% выше минимумов 2011 года. Но в 2021-м он легко может к этим минимумам вернуться, ослабев на 35% с учетом инфляции.

"Любой валютный курс представляет собой относительную цену, которая отражает состояние страны — экономическое, финансовое, социальное и политическое — с точки зрения тех же характеристик других государств, — объясняет Стивен Роуч. — То есть сдвиги валютного курса — это результат сравнения США с Европой, Китаем и так далее. Прогноз о снижение стоимости доллара на 35% основан на сопоставлении Америки с ее главными торговыми партнерами".