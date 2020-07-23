Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574738266.html
"Убирайтесь немедленно". США угрожают Европе санкциями
Соединенные Штаты всеми силами мешают России завершить строительство "Северного потока — 2". Перед укладкой последнего участка конгрессмены одобрили новые... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T08:05
майк помпео
северный поток — 2
рекс тиллерсон
турецкий поток
михаэль хармс
дональд трамп
бундестаг германии
ангела меркель
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703902_0:256:2731:1792_1400x0_80_0_0_6d03df253122754b336637d4b65ed3a6.jpg
https://ria.ru/20200708/1573972757.html
https://ria.ru/20200527/1572023060.html
8
германия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703902_0:256:2731:1792_1400x0_80_0_0_6d03df253122754b336637d4b65ed3a6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703902_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_c3052a132a77176fb64e91efcb6dd9e3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703902_73:0:2120:2047_1400x0_80_0_0_3068d9c8a33d944e97875a4b745eeff0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, северный поток — 2, рекс тиллерсон, турецкий поток, михаэль хармс, дональд трамп, бундестаг германии, ангела меркель, германия, сша, в мире

"Убирайтесь немедленно". США угрожают Европе санкциями

08:00 23.07.2020 (обновлено: 08:05 23.07.2020)
5271
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы на наземном стыковочном пункте газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Соединенные Штаты всеми силами мешают России завершить строительство "Северного потока — 2". Перед укладкой последнего участка конгрессмены одобрили новые рестрикции. В ответ немецкие власти пригрозили ввести пошлины на сжиженный газ из Америки. К чему приведет война санкций — в материале РИА Новости.

"Оговорка Тиллерсона"

"Убирайтесь немедленно", — обратился Майк Помпео к иностранным участникам проекта "Северный поток — 2". Глава Госдепа сообщил, что ограничения затронут и "Турецкий поток". А тех, кто ослушается, ждут "серьезные неприятности".
Глава американской дипломатии не блефует: палата представителей обновляет санкционное законодательство против России. Чтобы избежать длительного согласования, конгрессмены пересмотрят нормативные документы.
Законопроект PEESCA (Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act of 2020), представленный лишь в начале июня, временно отложили. Новые меры основаны на законе "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA).
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
В 2017-м CAATSA ввел рестрикции против Москвы из-за предполагаемого вмешательства в выборы США. Упоминался и конфликт в Донбассе.
"На момент принятия закона "Северный поток — 2" уже реализовывался. Нет смысла наказывать компании, которые работают там давно ", — заявлял бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон три года назад.
Однако сейчас в CAATSA появилась статья 232, в которой говорится: если Вашингтон увидит угрозу в действиях участников "Северного потока — 2", их активы в США заморозят.
"Дедушкина оговорка" (Тиллерсона. — Прим. ред.) нас больше не стесняет", — заметил Помпео.
Палата представителей США поддержала инициативу. Очередь за сенатом. Если там одобрят новую статью, пострадают не только инвесторы и трубоукладчики, но и мелкие европейские компании, поставляющие товары, информацию и технологии.
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen/Ritzau ScanpixГоссекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
Госсекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Госсекретарь США Майк Помпео в Копенгагене

"Академик" надежды

На днях палата представителей приняла оборонный бюджет на 2021 год. В документе тоже предусмотрены многочисленные запреты для трубоукладчиков северного и турецкого газопроводов. Ослушавшихся ждет блокировка активов и невозможность вести бизнес с американскими компаниями.
Дональд Трамп подписал бюджет еще в декабре. И трубоукладчики практически сразу приостановили участие в "Северном потоке — 2". Одной из первых проект покинула швейцарская компания Allseas. Тридцать дней, отведенных американцами на сворачивание дел, судна Pioneering Spirit и Solitaire достраивали участок по морскому дну, но на 120 метров трубы времени не хватило.
Россия решила действовать самостоятельно. В конце февраля трубоукладочное судно "Академик Черский" выдвинулось из Находки и через месяц прибыло в порт Мукран на немецком острове Рюген, где расположена логистическая база проекта.
В августе трубоукладчик приступит к работе. Помешать "Академику Черскому" американцы не могут, но постоянно твердят, что российский газ — прямая политическая угроза безопасности Европы.
© REUTERS / Axel SchmidtРоссийское трубоукладочное судно "Академик Черский" в порту Мукран, Германия
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
© REUTERS / Axel Schmidt
Российское трубоукладочное судно "Академик Черский" в порту Мукран, Германия

Европа готовит санкции

Новые ограничения распространятся и на уже введенный в эксплуатацию "Турецкий поток". Это вызывает недоумение не только в Анкаре, но и в Брюсселе.
Сейчас вторую нитку газопровода тянут через Балканы. Финансово Россия помогает только Сербии. Участки в Болгарии и Венгрии реализуют местные операторы — применить против них санкции американцы не смогут.
Впрочем, европейцы давно перестали искать логику в действиях трансатлантических партнеров. Сейчас главный критик США — Германия. Ангела Меркель не раз заявляла, что европейская энергетическая безопасность — внутреннее дело региона.
Вмешательство возмутило и депутатов бундестага: они писали письма в конгресс, угрожали ответными мерами, но реакции не дождались.
На днях Восточный комитет германской экономики (OAOEV), объединяющий страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, предложил ввести ограничения против США. Глава OAOEV Михаэль Хармс отметил, что это ощутимо затронет интересы Вашингтона в Европе.
"Возможны жесткие дипломатические заявления или компенсации для немецких компаний. Мы оставляем за собой право на защиту", — сказал Хармс.
Варианты ответа рассматривали и в бундестаге. К единому мнению парламентарии пока не пришли, но немецкие чиновники высказываются в том духе, что "Северный поток — 2" — "крайне важный газопровод" и его необходимо достроить.
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
8 июля, 08:00
Кризис основ. Германия ругается с США и хочет диалога с Россией

"Угроза санкций перевесит"

По мнению программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, американский законопроект PEESCA серьезно повлияет на строительство трубопровода.
"По сути, PEESCA — часть оборонного бюджета США на ближайшие годы. Эту законодательную инициативу выдвинули вскоре после того, как Россия решила завершить "Северный поток — 2" собственными силами. Если документ примут, под санкции попадут даже страховщики российских кораблей. Это повысит градус напряжения", — рассуждает Тимофеев.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНаземный стыковочный пункт газопровода "Северный поток — 2" в Любмине
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Наземный стыковочный пункт газопровода "Северный поток — 2" в Любмине
Политолог полагает, что Германия может заблокировать у себя и CAATSA, и PEESCA. "Но, судя по опыту, европейский бизнес больше ориентируется на США, чем на собственные власти. Потерять долю американского рынка или столкнуться с банковской блокировкой — для большинства компаний ЕС весьма чувствительно. Скорее всего, угроза санкций перевесит", — предполагает эксперт.
Конечно, "Северный поток — 2" достроят, однако американцы будут давить все сильнее. Европа сопротивляется Вашингтону, но вряд ли перейдет от слов к делу.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
27 мая, 08:00
Дело — еще не труба. Когда будет достроен "Северный поток — 2"
241846594
Обсудить 8
Майк ПомпеоСеверный поток — 2Рекс ТиллерсонТурецкий потокМихаэль ХармсДональд ТрампБундестаг ГерманииАнгела МеркельГерманияСШАВ мире
Рекомендуем
Участники акции по Brexit в Лондоне
Британские власти готовятся услужить Владимиру Путину
Подписание соглашения по созданию Восточно-Средиземноморского трубопровода. Январь 2020 года
Газ и Израиль: как Европа нашла еще одну замену России
Американские доллары
На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны
"Серпом" по "Трайдентам": какое оружие России больше всего беспокоит НАТО
Уборка пшеницы на поле в Киевской области
Украина присела перед рывком? Поступь аграрной сверхдержавы замедлилась
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
В Германии ответили США на угрозы санкций против "Северного потока — 2"
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне, США
Китайский генконсул в Хьюстоне отреагировал на закрытие дипмиссии
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
"Умерли или заболели — неизвестно": что стало с узниками "китовой тюрьмы"
Девушка расчесывает волосы
Обратимое старение. Ученые узнали, когда ранняя седина уходит сама собой
Патрульный корабль проекта 22160
На Черном море начались испытания патрульного корабля "Павел Державин"
Кадр из сериала Дивный новый мир
О дивный новый мир стриптиза: премьеры сериалов
Алексей Ягудин во Франции
Алексей Ягудин — о лучших для отдыха местах в Петербурге и харизме Москвы
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США считают почти невозможным прогресс в отношениях с Россией
Магазин компании Huawei в Пекине
"Китай нанесет удар по Европе": США начали добивать глобализацию
Засуха
Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42В Приамурье число жертв коронавируса достигло 39
10:41Россия изучит возможность поставок в Китай иван-чая
10:41ФБР заподозрило Китай в укрытии исследовательницы, разыскиваемой в США
10:41Астраханку, кусавшую дочку, приговорили к трем годам лишения свободы
10:41Судебный процесс против экс-главы Удмуртии подходит к концу, сообщил суд
10:37СМИ: в Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
10:35В НАСА поздравили Китай с успешным запуском зонда по исследованию Марса
10:33В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций
10:33"Ъ": данные о гражданском оружии в России соберут в единую систему
10:32В МЧС предупредили о сильных ливнях с градом в СКФО и на Урале
10:31"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита российского газа
10:31В Германии выявили более двух тысяч случаев COVID-19 на мясокомбинате
10:29В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 88
10:28Курганские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
10:25Эксперт оценил возможность создания США ракеты в 17 раз быстрее звука
10:23В Кузбассе начали проверку после массовой гибели пчел в двух районах
10:23Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд "Кристина"
10:22В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1085
10:19В Госдуме оценили идею новых штрафов для мотоциклистов
10:16В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса за сутки
Лента новостейМолния