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"Серпом" по "Трайдентам": какое оружие России больше всего беспокоит НАТО
Скрытность, мобильность и способность достать до любого континента — ровно 35 лет назад, 23 июля 1985-го, Ракетные войска стратегического назначения получили на РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T08:05
россия
владимир дворкин
виктор мураховский
ракетные войска стратегического назначения
тополь (ракетный комплекс)
сша
безопасность
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россия, владимир дворкин, виктор мураховский, ракетные войска стратегического назначения, тополь (ракетный комплекс), сша, безопасность

"Серпом" по "Трайдентам": какое оружие России больше всего беспокоит НАТО

08:00 23.07.2020 (обновлено: 08:05 23.07.2020)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Скрытность, мобильность и способность достать до любого континента — ровно 35 лет назад, 23 июля 1985-го, Ракетные войска стратегического назначения получили на вооружение передвижной ракетный комплекс "Тополь". На Западе его прозвали Sickle, в переводе на русский — "Серп". С тех пор на колесных "ракетовозах" базируется почти половина всех имеющихся у России межконтинентальных боеголовок. США пошли по другому пути. О разных подходах двух крупнейших ядерных держав — в материале РИА Новости.

Шахты и подлодки

Наряду с подвижными грунтовыми комплексами РВСН сейчас располагают полусотней тяжелых межконтинентальных баллистических ракет "Воевода" и несколькими десятками УР-100 шахтного базирования. Есть и шахтные версии "Тополей".
Укрытия с многотонными крышками сконструированы таким образом, что выдерживают массированный ядерный удар по позиционному району. Однако уничтожить шахту прямым попаданием тяжелой боеголовки все-таки возможно, тем более что координаты всех баз, как правило, вероятным противникам известны.
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Здесь-то и проявляются преимущества передвижных комплексов. Да, они не столь основательно защищены: при должной сноровке один ПГРК способна уничтожить хорошо подготовленная диверсионная группа противника. Однако координаты позиционных районов, в которые они выдвигаются на патрулирование, строго засекречены и каждый раз меняются. Отследить ПГРК на огромной территории России практически невозможно.
У США мобильных комплексов на вооружении нет. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский объяснил РИА Новости, что разница подходов в создании системы ядерного сдерживания у России и США во многом обусловлена географией.
© Фото : ВМС СШАЗапуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
© Фото : ВМС США
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
"США — за морями-океанами, их основной компонент стратегических малоуязвимых средств — атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, — говорит эксперт. — Россия же — сухопутная держава, и мы вынуждены уделять особое внимание неуязвимости и выживаемости именно наземных систем".
По словам главного научного сотрудника ИМЭМО РАН доктора технических наук Владимира Дворкина, американский стратегический флот всегда превосходил советский по ударным возможностям.
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкАПЛ "Владимир Мономах"
АПЛ Владимир Мономах
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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АПЛ "Владимир Мономах"
"Наши подводные ракетоносцы не могли долго находиться в море, — отмечает он. — Коэффициент оперативной напряженности по сравнению с американцами был довольно низким. В СССР основным средством ядерного ответного и встречного ударов были наземные силы, то есть РВСН. С повышением точности американских ракет нам уже не хватало инженерной защищенности стационарных пусковых установок".
И тогда советское командование решило ввести в строй мобильные комплексы, способные уцелеть после массированного ядерного удара и быстро нанести ответный.
Дворкин напомнил, что в США тоже работали над программой мобильных грунтовых комплексов. В 1980-е американцы испытали пусковую установку "Миджетмен". Попытались построить и что-то похожее на советский железнодорожный комплекс "Молодец". Однако вскоре свернули эти проекты.
© Фото : предоставлено пресс-службой РВСНБоевой ракетный железнодорожный комплекс
Боевой ракетный железнодорожный комплекс
© Фото : предоставлено пресс-службой РВСН
Боевой ракетный железнодорожный комплекс

Предвестники "Тополей"

"Тополь" не первый мобильный комплекс СССР. Началось все с передвижного "Темп-2С", вставшего на боевое дежурство в 1976-м. ПГРК оснащался моноблочной твердотопливной ракетой массой более сорока тонн, размещенной на базе шестиосного тягача. Рассматривали вариант ПГРК на гусеничном шасси, но системы управления не выдерживали тряски.
"Темп" стрелял на дальность десять тысяч километров — мощность термоядерной боевой части достигала 650 килотонн. Этот ПГРК прослужил всего десять лет: в 1986-м его сняли с вооружения по условиям Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.
Тем не менее "Темп-2С" послужил базой для других, более совершенных мобильных ракетных комплексов. Еще один известный советский ПГРК — полностью автономный "Пионер" ("Темпу" требовались вспомогательные машины). Кроме того, конструкторы поработали над системой управления. За счет более современного электронного оборудования "Пионер" стал значительно точнее: круговое вероятное отклонение не превышало 550 метров.
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Двухступенчатые ракеты средней дальности улетали на шесть тысяч километров. СССР построил порядка пятисот таких ПГРК, утилизированных в начале 1990-х после заключения соглашения о ракетах средней и меньшей дальности.
"Тополь" нес уже трехступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету. Боеприпас размещался в герметичном транспортно-пусковом контейнере длиной двадцать два и диаметром два метра. Пуск — минометного типа. Ракета выстреливалась из контейнера пороховым зарядом, и запускался двигатель первой ступени. Все операции предстартовой подготовки и пуска выполнялись автоматически.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРакетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
© РИА Новости / Антон Денисов
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Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр

Мобильный аргумент

Ракета "Тополя" с боеголовкой мощностью 550 килотонн поражала цели на расстоянии более десяти тысяч километров с круговым вероятным отклонением от двухсот до девятисот метров. На подготовку к пуску расчету требовалось всего две минуты. ПГРК получился довольно массивным: вес всей пусковой установки достигал ста тонн. Но благодаря увеличенной мощности тягача "ракетовоз" с легкостью преодолевал бездорожье, отличался высокой маневренностью и скоростными характеристиками.
Первый комплект заступил на боевое дежурство в 14-й ракетной дивизии в Йошкар-Оле. Причем ракетчики начали осваивать новый ПГРК еще до окончания программы испытаний. Из двух десятков тестовых пусков неудачными признали всего четыре.
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К моменту распада СССР в Ракетных войсках стратегического назначения числились порядка трехсот "Тополей". А к середине 1990-х Россия располагала 360 ПГРК, восемьдесят из которых вывезли из Белоруссии.
Дальнейшее развитие комплекса — грунтовый "Тополь-М", более защищенный, автоматизированный и автономный. В несколько раз повысили и точность стрельбы. Помимо моноблочной боевой части, имелся и блок разделяющихся боеголовок, каждая из которых наводилась индивидуально на свою цель. Кроме того, появились пассивные и активные ложные цели, позволяющие прорывать противоракетную оборону.
Сейчас РВСН перевооружаются на новейший ПГРК "Ярс". Время полета на активном участке заметно сократилось, поэтому ракета стала менее уязвимой. К тому же в воздухе она маневрирует и отстреливается ложными целями, что сильно затрудняет перехват.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
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РоссияВладимир ДворкинВиктор МураховскийРакетные войска стратегического назначенияТополь (ракетный комплекс)СШАБезопасность
Популярные комментарии
Последнее время агрессию проявляет как-то больше Россия.
23 июля, 09:15
Vlad Rus
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