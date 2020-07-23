Украина присела перед рывком? Поступь аграрной сверхдержавы замедлилась

На днях на Украине подвели итоги работы сельского хозяйства в первом полугодии и прослезились. Выяснилось, что объемы производства сельскохозяйственной продукции в аграрной супердержаве сократились почти на 19 процентов по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий объяснил это в первую очередь неблагоприятными погодными условиями: "Дожди и наводнения в западной части Украины и в то же время длительная засуха на юге уничтожили часть урожаев. К тому же условия не способствовали своевременному сбору сельскохозяйственной продукции. Значительное влияние на показатели имеет длительная тенденция к спаду животноводства".

Безусловно, немалая доля правды в его словах имеется. Но если отстраниться от погодных проблем 2020 года, то вообще-то очевиден тот факт, что сельское хозяйство и прежде всего растениеводство, которое является его основой на Украине, — вид деятельности рисковый.

В условиях же, когда цель заключается в вывозе необработанной продукции растениеводства с минимальной добавленной стоимостью, превалированием импортных составляющих в себестоимости и диктатом со стороны трейдеров-сырьевиков, вместо "аграрной сверхдержавы" можно построить только тотально неспособное прокормить себя образование.

Рекордно холодный и дождливый май в центре и на западе Украины, засуха на юге и продолжившиеся в июне дожди на западе действительно частично отсрочили получение урожая, а частично его погубили. Но ведь глупо рассчитывать, что погода будет всегда благоволить аграриям.

Да и в погоде ли в принципе дело?

В прошлом году на погоду никто не жаловался — в частности, на Украине был собран рекордный урожай зерновых. Но одновременно Украина пережила настоящий картофельный кризис: цены на картофель осенью прошлого года в пять-семь раз превышали цены в России и Белоруссии.

Сопутствующим результатом этого кризиса стал рекордный объем импорта картофеля в сезоне 2019-2020 годов, который более чем в 20 раз превысил предыдущий рекорд 2010-2011 годов.

За год до того тоже не было никаких погодных катаклизмов. Зато имел место луковый кризис с космическими ценами на лук и кратным наращиванием его импорта.

в 2,2 раза меньше, чем на 1 июля 2019 года . А импорт сливочного масла в первом полугодии 2020 года превысил аналогичный показатель прошлого года сразу в 7,7 раза. Другие примеры проблем, явно не связанных с погодой. В нынешнем году по состоянию на 1 июля запасы пшеницы на Украине. Ав первом полугодии 2020 года превысил аналогичный показатель прошлого года сразу в 7,7 раза.

Другими словами, погодные аномалии — это объективная проблема, присущая сельскому хозяйству в принципе. Но это далеко не единственная проблема украинского сельского хозяйства.

В 2016 году бывший тогда послом США на Украине Джеффри Пайетт заявил: "Украина уже является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных товаров, но она должна стать аграрной сверхдержавой". Скармливая аборигенам роль сверхдержавы, пусть и аграрной, мистер Пайетт мало отличался от голландцев, которые, согласно расхожей истории, купили у индейцев Манхэттен за бусы стоимостью 24 доллара.

На самом же деле, стимулируя уничтожение украинской промышленности, западные партнеры руками подконтрольных им аборигенов всего за несколько лет довели ситуацию до того, что 75 процентов себестоимости продукции растениеводства составляет импорт. Посевной материал, средства защиты растений на Украине почти на 100 процентов состоят из импорта. Но, кроме того, в большинстве случаев используются импортные комбайны, трактора и прочие механизмы, импортируется не менее 75-80 процентов дизельного топлива и не менее половины удобрений.

Из чисто украинского в выращенном только земля да работа механизаторов.

Второй проблемой являются скромные объемы бюджетной поддержки сельского хозяйства, оговоренные при вступлении в ВТО и принятые украинской стороной ради того, чтобы заскочить в организацию быстрее России. Кстати, на ограничении объемов поддержки сельского хозяйства настаивали США, а согласился на них бывший в 2006 году министром экономики Арсений Яценюк при непосредственной поддержке президента Ющенко. Тогда на Украине это преподносилось как грандиозная перемога.

По факту же дотации аграриям на Украине на единицу площади ограничены суммами в разы меньшими, чем у сопредельных стран. На это накладывается еще и проблема тотальной коррупции в стране — почти все суммы дотаций достаются нескольким аграрным олигархам.

Наконец, третья проблема — это засилье сырьевых трейдеров. Государство переработку выращенной продукции никак не стимулирует. И даже наоборот — недавно отказалось от последнего налогового стимула: при экспорте рапса и сои до недавних пор не было предусмотрено возмещения НДС. Уже в течение месяца после отмены этого положения заводы по переработке сои и рапса на Украине остановились ввиду отсутствия сырья.

На Украине даже свободной пшеницы практически нет — мукомольные заводы работают вполсилы.

Ситуация складывается так, потому что зернотрейдеры, по большей части транснациональные компании, выкупают будущий урожай на корню, диктуя цены на рынке — как ввиду финансовых возможностей, так и в связи с возможностями логистическими. Зерно экспортируется огромными партиями, которые украинские производители, за исключением нескольких крупнейших агрохолдингов, сформировать просто не могут.

В итоге именно зернотрейдеры диктуют, что следует выращивать. Отсюда и перманентные кризисы с луком, картофелем и тому подобным, количество которых будет только расти. Вместе с зависимостью "аграрной сверхдержавы" от импорта разных продуктов.

При этом рынок зерна и его экспорт — это еще и огромная коррупционная кормушка. Треть земли возделывается на Украине нелегально. Выращенное зерно через схемы легализуется, после чего при его экспорте зернотрейдеры еще и получают от государства возмещение НДС.

И диктат зернотрейдеров будет только возрастать. В прежние годы неоднократно случались конфликты между зернотрейдерами и металлургами за доступ к ветшающему тяговому составу "Укрзализныци", который просто не справляется с потоками вывозимого сырья. На этом фоне именно зернотрейдеры стали лоббистами идеи с частной тягой на железной дороге, которая в обозримом будущем должна быть реализована. При этом очевидно, что ее реализация приведет только к дальнейшему ухудшению перевозки незерновых грузов. И это притом что уже сейчас грузы, например, из Харькова до границы с Польшей "Укрзализныця" перевозит 14-15 дней — вполне сравнимо со сроками доставки грузов из Китая до Центральной России.

Стоит также добавить, что животноводство, которое предполагает и большую добавленную стоимость, и меньшую зависимость от погодных катаклизмов, на Украине деградирует. Количество коров в стране сегодня в 2,4 раза меньше, чем в 1945 году. Сокращается и поголовье свиней. Ситуация в птицеводстве гораздо лучше. Но связано это с тем, что отрасль получила серьезные меры поддержки до 2014 года. А после 2014 года главный "куриный" олигарх Украины Юрий Косюк оказался близок к новой власти (одно время даже был первым заместителем главы администрации президента Порошенко) и "отгрызал" себе до половины всех дотаций.