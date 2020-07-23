https://ria.ru/20200723/1574731321.html
Студентка узнает о страшной научной тайне в трейлере сериала "Биохакеры"
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер многосерийного триллера "Биохакеры" ("Biohackers"), созданного в Германии. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T05:46
2020-07-23T05:46
культура
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новости культуры
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, германия
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер многосерийного триллера "Биохакеры" ("Biohackers"), созданного в Германии.
В сериале рассказывают о Мие (Луна Ведлер) – талантливой студентке биологического факультета. Когда ей удается завоевать доверие блестящего профессора Лоренц (Джессика Шварц), становится очевидным, что ученая скрывает большой секрет, который может изменить судьбу человечества. Получив доступ в лабораторию Лоренц, главная героиня открывает для себя темный мир генной инженерии, а также узнает, что профессор причастна к трагедии, случившейся в семье Мии.
Сериал снял режиссер Кристиан Диттер, создавший комедии "С любовью, Рози" (2014 год) и "В активном поиске" (2016 год).
Премьера "Биохакеров" состоится на Netflix 20 августа.