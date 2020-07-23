Студентка узнает о страшной научной тайне в трейлере сериала "Биохакеры"

В сериале рассказывают о Мие (Луна Ведлер) – талантливой студентке биологического факультета. Когда ей удается завоевать доверие блестящего профессора Лоренц (Джессика Шварц), становится очевидным, что ученая скрывает большой секрет, который может изменить судьбу человечества. Получив доступ в лабораторию Лоренц, главная героиня открывает для себя темный мир генной инженерии, а также узнает, что профессор причастна к трагедии, случившейся в семье Мии.