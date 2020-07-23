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"Я в безопасности". МЧС России наградит сознательных и креативных
Министерство чрезвычайных ситуаций организовало конкурс для всех, кто готов прийти на помощь другим и позаботиться о собственной безопасности. Акция проводится... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T08:02
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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хорошие новости, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность

"Я в безопасности". МЧС России наградит сознательных и креативных

08:00 23.07.2020 (обновлено: 08:02 23.07.2020)
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© РИА Новости / Илья ТиминТуристы преодолевают на катамаране порог на реке
Туристы преодолевают на катамаране порог на реке
© РИА Новости / Илья Тимин
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Министерство чрезвычайных ситуаций организовало конкурс для всех, кто готов прийти на помощь другим и позаботиться о собственной безопасности. Акция проводится впервые и приурочена к 30-летию ведомства, сообщили в пресс-службе МЧС.
В основе идеи фотоконкурса – популяризация культуры безопасности и умение защитить себя и окружающих в случае возникновения чрезвычайной ситуации в городе, на отдыхе, в транспорте и даже дома. Тема особенно актуальна летом, когда уставшие от самоизоляции люди стремятся в отпуск и на активный отдых – в походы, сплавы и в горы.
Для участия в конкурсе до 26 июля необходимо прислать заявку с фотографией на почту mchs-smm@yandex.ru, ФИО, возраст, регион и место жительства. Снимок должен отражать тематику безопасности, например, это может быть фото людей в спасательных жилетах во время сплава или со страховочным оборудованием на туристическом маршруте. Ограничений по креативу для конкурсантов нет, значение имеет лишь качество фото.

Как правило, от грамотных действий человека зависит безопасность окружающих. В жизни много примеров того, как благодаря вовремя оказанной помощи очевидцев происшествий спасены жизни пострадавших, минимизированы последствия опасных ситуаций для окружающих", – рассказали в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве выразили надежду, что снимки участников станут ярким примером грамотных действий в различных ситуациях и послужат призывом к соблюдению элементарных правил личной безопасности.
До 29 июля жюри выберет 10 лучших изображений, которые попадут на финальный этап. Основной критерий оценки – соответствие работ идее конкурса и оригинальность исполнения.
В конце июля лучшие фотоснимки разместят на официальной странице МЧС России в социальной сети. Любой может также поучаствовать в голосовании, которое начнется 30 июля и завершится 3 августа в 9:00 мск.
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Победители конкурса получат сувениры, а призом за лучшее фото станет брендированный рюкзак и походные принадлежности с символикой МЧС России.
МЧС России ежегодно привлекает внимание граждан к историям спасения, так как подобные поступки достойны уважения и внимания.
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Хорошие новостиХорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
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