Первые арбузы с белой мякотью выращены в России

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Первый в России съедобный арбуз с белой мякотью удалось вывести селекционерам Астраханской области. Специалисты уверены, что новый сорт будет безвреден для аллергиков, а также беременных и кормящих матерей, поскольку в составе ягоды нет природных красителей.

"В привычных всем арбузах, как, например, в томатах и в красном перце, содержится ликопин – вещество, которое часто вызывает аллергию. В оранжевых и желтых арбузах содержатся различные каротины, как в моркови, тыкве. У некоторых людей они тоже вызывают реакцию, хоть и реже. А здесь красители практически отсутствуют – то есть белый арбуз должен быть еще безопаснее, аллергию вызывать нечему", – пояснил РИА Новости директор селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" Артем Соколов.

При этом вкусовые качества, по словам селекционеров, не пострадали: арбуз остался сладким и сочным.

© Фото предоставлено директором селекционно-семеноводческого предприятия «Мастер Семя» Артемом Соколовым Арбузы с белой мякотью, созданные селекционерами Астраханской области © Фото предоставлено директором селекционно-семеноводческого предприятия «Мастер Семя» Артемом Соколовым Арбузы с белой мякотью, созданные селекционерами Астраханской области

"В мире существуют подобные белые арбузы, но неизвестно, насколько они съедобны. Свои мы уже пробовали, у них вкус с небольшой кислинкой, что, скорее всего, объясняется полным отсутствием природных красителей. В целом же нужно делать химический анализ и смотреть, сколько в нем глюкозы, фруктозы, сахарозы и других веществ – от их содержания зависит вкус", – рассказал Соколов.

Для того чтобы вырастить такой арбуз, астраханским специалистам потребовалось почти 15 лет. Начав с желтого, "Лунного" сорта, они непрерывно продолжали селекцию, скрещивая в разных комбинациях культурные и дикие сорта, создав более 1000 образцов за все время испытаний.

Ожидается, что плоды дозреют к началу августа, после чего отправятся на федеральную экспертизу, и в конце 2020 – начале 2021 года сорт получит государственную регистрацию. В этом случае уже следующим летом белые арбузы смогут попасть на прилавки магазинов.

Селекционеры в первое время рассчитывают на небольшой, но стабильный спрос, поскольку потребителям нужно понять, распробовать и оценить вкус.