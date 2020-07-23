Кинофестиваль в Торонто откроет картина Спайка Ли

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Фильмом открытия 45-го кинофестиваля в Торонто (TIFF) станет картина Спайка Ли "Американская утопия", . Фильмом открытия 45-го кинофестиваля в Торонто (TIFF) станет картина Спайка Ли "Американская утопия", сообщает Variety.

Она представляет собой киноверсию одноименного шоу Дэвида Бирна. Оно стало хитом Бродвея осенью 2019 года и пользовалось неизменным успехом до февраля 2020.

Премьера ленты на фестивале 10 сентября состоится одновременно с ее первым показом на HBO.

В фильме Бирн поет вещи из своего сольного альбома 2018 года, а также более ранние песни. Он играет на музыкальных инструментах и танцует. Вместе с ним на сцене команда из 11 человек.

"Этот веселый фильм предлагает аудитории совершить музыкальное путешествие в мир открытости, оптимизма и веры в человечество, что особенно важно в ситуации неопределенности во всем мире", — говорится в заявлении исполнительного директора TIFF Джоаны Висент.

"Спайку Ли всегда удавалось отлично чувствовать момент и при этом опережать время. Он переносит "Американскую утопию" на экран как раз тогда, когда нам это нужно", — отметил художественный директор TIFF Кэмерон Бейли.

Фестиваль пройдет в Торонто с 10 по 19 сентября оффлайн и онлайн. На этот раз в программе пятьдесят новых картин.

Ожидаемые премьеры: "Аммонит" Фрэнсиса Ли, "Еще по одной" Томаса Винтерберга и "Bruised", в котором впервые в качестве режиссера приняла участие Холли Берри.

Первые пять дней на фестивале в оффлайн-программе будут демонстрировать фильмы с соблюдением всех мер безопасности, в том числе на площадках Drive In и под открытым небом.

Цифровая платформа смотра будет работать все десять дней, она позволит принять в нем участие зрителям не из Торонто. На ней планируются кинопоказы и дискуссии.