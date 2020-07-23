В США нашелся кот, потерянный десять лет назад

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В приюте для животных штата Юта нашелся кот, пропавший десять лет назад, В приюте для животных штата Юта нашелся кот, пропавший десять лет назад, сообщает Upi.

Недавно человек, пожелавший остаться анонимным, привез в приют бездомного кота и рассказал, что долгое время кормил его, пока не собрался переезжать на новое место жительства.

Сотрудники приюта просканировали микрочип и по контактной информации связались с мужчиной, выслав фотографии животного. Он опознал в нем Мокко – кота своей дочери, сбежавшего из дома десять лет назад. Тогда она еще была подростком. Повзрослевшая дочь приехала в приют за своим любимцем.

Эта история служит отличным напоминанием о том, как важно чипировать своих животных.