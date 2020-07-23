https://ria.ru/20200723/1574717784.html
В США нашелся кот, потерянный десять лет назад
В приюте для животных штата Юта нашелся кот, пропавший десять лет назад, сообщает Upi. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T03:12
2020-07-23T03:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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туризм, домашние животные, новости - туризм, юта, сша, животные
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости.
В приюте для животных штата Юта нашелся кот, пропавший десять лет назад, сообщает
Upi.
Недавно человек, пожелавший остаться анонимным, привез в приют бездомного кота и рассказал, что долгое время кормил его, пока не собрался переезжать на новое место жительства.
Сотрудники приюта просканировали микрочип и по контактной информации связались с мужчиной, выслав фотографии животного. Он опознал в нем Мокко – кота своей дочери, сбежавшего из дома десять лет назад. Тогда она еще была подростком. Повзрослевшая дочь приехала в приют за своим любимцем.
Эта история служит отличным напоминанием о том, как важно чипировать своих животных.
"Любая исхудавшая и напуганная бездомная кошка может оказаться чьим-то любимым питомцем, пропавшим много лет назад. Дома кто-то переживает о ней, а потом теряет надежду", — говорят сотрудники приюта.