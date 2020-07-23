Тина Канделаки объяснила, почему отказалась вести корпоративы

"Хорошо помню свое последнее мероприятие, которое вела вместе с Ваней Ургантом. Юбиляр, который нас "выписал", то ли неровно ко мне дышал, то ли я его чем-то раздражала. Что бы ни было причиной, факт остается фактом: он весь вечер препирался со мной на сцене. Надо сказать, что такой вот тип людей сопровождал всю мою "корпоративную" карьеру. Может быть, они жаждали стать героями моих интервью или так сильно желали общения, что давали волю чувствам на собственных мероприятиях", – написала Канделаки.