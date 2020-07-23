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Тина Канделаки объяснила, почему отказалась вести корпоративы
Телеведущая и продюсер Тина Канделаки ответила в инстаграме на частый вопрос подписчиков и объяснила, почему вот уже больше десяти лет не ведет корпоративы. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T01:34
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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стиль жизни, новости культуры, тина канделаки (тинатин канделаки)

Тина Канделаки объяснила, почему отказалась вести корпоративы

01:34 23.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки во время презентации своей книги "PRO лицо" на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки во время презентации своей книги PRO лицо на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Телеведущая и продюсер Тина Канделаки ответила в инстаграме на частый вопрос подписчиков и объяснила, почему вот уже больше десяти лет не ведет корпоративы.
"Хорошо помню свое последнее мероприятие, которое вела вместе с Ваней Ургантом. Юбиляр, который нас "выписал", то ли неровно ко мне дышал, то ли я его чем-то раздражала. Что бы ни было причиной, факт остается фактом: он весь вечер препирался со мной на сцене. Надо сказать, что такой вот тип людей сопровождал всю мою "корпоративную" карьеру. Может быть, они жаждали стать героями моих интервью или так сильно желали общения, что давали волю чувствам на собственных мероприятиях", – написала Канделаки.
Она рассказала, что примерно в то же время обсудила этот вопрос с одним из ее друзей – успешным бизнесменом. Тогда он предложил Канделаки "уйти в тень", на что ведущая не сразу решилась, так как хорошо зарабатывала на корпоративах и обеспечивала своей семье "определенный уровень жизни".

"А ты попробуй. Если не попробуешь, то других денег и не найдешь. Откажешься, да, будет тяжело, но ты пройдешь через некоторое очищение и наверняка найдешь другой способ заработать эти деньги. Ну, а не найдешь — вернешься, а заодно поймешь, что это и есть твой уровень", — процитировала слова друга Тина Канделаки.

Этот разговор "стал финальной точкой", после которой она отказалась вести подобные мероприятия. Несмотря на это, ведущей до сих пор поступает много предложений.
"Мой директор Табриз решает вопрос по-своему, называя заведомо неподъемный ценник. Особо настойчивые желающие в ответ грозятся набрать меня лично, но пока, слава богу, не дозвонился никто", — рассказала Канделаки.
Многие пользователи написали в комментариях, что проходят подобный этап в своей жизни — тоже пытаются сменить привычную работу и найти себя в чем-то другом: "В данный момент прохожу этот этап. Надеюсь на лучшее", "Сменила работу в офисе на работу фотографа. Это было сложно, но стоило того. Я ни капли не жалею", "Пробовала. Вышло лучше, чем ожидала".
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КультураСтиль жизниНовости культурыТина Канделаки (Тинатин Канделаки)
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