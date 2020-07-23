https://ria.ru/20200723/1574716369.html
В американском парке на видео попала погоня бизона за туристами
В сети стал вирусным ролик, где пара туристов спасается бегством от бизона в национальном парке Йеллоустоун, сообщает Fox News. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T00:16
2020-07-23T00:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, сша, животные
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости.
В сети стал вирусным ролик, где пара туристов спасается бегством от бизона в национальном парке Йеллоустоун, сообщает
Fox News.
Видео просмотрели почти два миллиона раз с момента публикации. На кадрах двое туристов пытаются сбежать от бизона, но девушка спотыкается и падает на землю. Тогда оператор, снимавший погоню, крикнул, чтобы она притворилась мертвой.
Животное останавливается и начинает обнюхивать девушку, но спустя несколько секунд убегает. Сообщается, что туристка не пострадала. Сотрудники парка убедительно просят гостей не подходить слишком близко к бизонам, так как они бегают в три раза быстрее человека.
"Бизоны в Йеллоустонском парке ранили больше людей, чем любое другое животное", — пишет служба парка не официальном сайте Йеллоустоуна.