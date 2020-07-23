В американском парке на видео попала погоня бизона за туристами

Нападение бизона на девушку в Национальном парке "Йеллоустон" в США

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В сети стал вирусным ролик, где пара туристов спасается бегством от бизона в национальном парке Йеллоустоун, В сети стал вирусным ролик, где пара туристов спасается бегством от бизона в национальном парке Йеллоустоун, сообщает Fox News.

Видео просмотрели почти два миллиона раз с момента публикации. На кадрах двое туристов пытаются сбежать от бизона, но девушка спотыкается и падает на землю. Тогда оператор, снимавший погоню, крикнул, чтобы она притворилась мертвой.

Животное останавливается и начинает обнюхивать девушку, но спустя несколько секунд убегает. Сообщается, что туристка не пострадала. Сотрудники парка убедительно просят гостей не подходить слишком близко к бизонам, так как они бегают в три раза быстрее человека.