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В американском парке на видео попала погоня бизона за туристами
В сети стал вирусным ролик, где пара туристов спасается бегством от бизона в национальном парке Йеллоустоун, сообщает Fox News. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T00:16
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, сша, животные

В американском парке на видео попала погоня бизона за туристами

00:16 23.07.2020
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© Кадр из видео выложенного Cloie FrancesНападение бизона на девушку в Национальном парке "Йеллоустон" в США
Нападение бизона на девушку в Национальном парке Йеллоустон в США
© Кадр из видео выложенного Cloie Frances
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В сети стал вирусным ролик, где пара туристов спасается бегством от бизона в национальном парке Йеллоустоун, сообщает Fox News.
Видео просмотрели почти два миллиона раз с момента публикации. На кадрах двое туристов пытаются сбежать от бизона, но девушка спотыкается и падает на землю. Тогда оператор, снимавший погоню, крикнул, чтобы она притворилась мертвой.
Животное останавливается и начинает обнюхивать девушку, но спустя несколько секунд убегает. Сообщается, что туристка не пострадала. Сотрудники парка убедительно просят гостей не подходить слишком близко к бизонам, так как они бегают в три раза быстрее человека.
"Бизоны в Йеллоустонском парке ранили больше людей, чем любое другое животное", — пишет служба парка не официальном сайте Йеллоустоуна.
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