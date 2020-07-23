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Вышел клип на совместный трек Дрейка и Headie one "Only you freestyle"
На YouTube опубликовали клип на совместный трек рэперов Дрейка и Headie one (Ирвинг Аджей) "Only you freestyle", сообщает NME. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T06:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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353
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музыка, новости культуры, youtube

Вышел клип на совместный трек Дрейка и Headie one "Only you freestyle"

06:48 23.07.2020
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. На YouTube опубликовали клип на совместный трек рэперов Дрейка и Headie one (Ирвинг Аджей) "Only you freestyle", сообщает NME.
Ролик снял Натан Джеймс Тетти. Музыканты собираются с друзьями на плохо освещенной парковке. В окружении дорогих внедорожников они начинают зачитывать рэп о своей жизни.
"Мне пришлось усердно работать над этим треком, ведь в его записи принял участие один из лучших дрилл-музыкантов в мире (дрилл – поджанр хип-хопа, для которого характерно мрачное исполнение. – Прим.ред.)", – рассказал о коллаборации Дрейк.
Ожидается, что песня "Only you freestyle" войдет в новый альбом рэпера. Дата релиза пока не объявлена. По информации NME, работа над пластинкой "завершена на 80 процентов".
На прошлой неделе Дрейк также выпустил два новых трека с хип-хоп исполнителем и битмейкером DJ Khaled (Халед Мохамед Халед) "Popstar" и "Greece". Они будут включены в готовящийся к выпуску 12-й студийный альбом Халеда "Khaled Khaled".
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