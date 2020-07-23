Вышел клип на совместный трек Дрейка и Headie one "Only you freestyle"

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. На YouTube опубликовали клип на совместный трек рэперов Дрейка и Headie one (Ирвинг Аджей) "Only you freestyle", На YouTube опубликовали клип на совместный трек рэперов Дрейка и Headie one (Ирвинг Аджей) "Only you freestyle", сообщает NME.

Ролик снял Натан Джеймс Тетти. Музыканты собираются с друзьями на плохо освещенной парковке. В окружении дорогих внедорожников они начинают зачитывать рэп о своей жизни.

"Мне пришлось усердно работать над этим треком, ведь в его записи принял участие один из лучших дрилл-музыкантов в мире (дрилл – поджанр хип-хопа, для которого характерно мрачное исполнение. – Прим.ред.)", – рассказал о коллаборации Дрейк.

Ожидается, что песня "Only you freestyle" войдет в новый альбом рэпера. Дата релиза пока не объявлена. По информации NME, работа над пластинкой "завершена на 80 процентов".