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Майли Сайрус, Coldplay и BTS выступят на фестивале iHeartRadio
Coldplay, BTS и Майли Сайрус примут участие в фестивале iHeartRadio, сообщает Variety. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T03:14
культура
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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майли сайрус, музыка, новости культуры, coldplay, лос-анджелес

Майли Сайрус, Coldplay и BTS выступят на фестивале iHeartRadio

03:14 23.07.2020
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© AP Photo / Invision / Jordan Strauss, Joel Ryan, Chris PizzelloМайли Сайрус, Крис Мартин (Coldplay), BTS
Майли Сайрус, Крис Мартин (Coldplay), BTS
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss, Joel Ryan, Chris Pizzello
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Coldplay, BTS и Майли Сайрус примут участие в фестивале iHeartRadio, сообщает Variety.
Они выступят 18 и 19 сентября в Лос-Анджелесе и в Нэшвилле в пустых залах. Фанаты смогут увидеть их онлайн через приложение на сайте cwtv.com, услышать на станциях iHeartRadio, а лучшие моменты шоу посмотреть в записи 27 и 28 сентября.
Сам фестиваль отмечает в этом году 10-летие, и впервые в условиях пандемии коронавируса он пройдет без публики. Все, кто будут находиться на сцене и за кулисами, будут строго соблюдать правила социального дистанцирования.
Джон Сайкс, который руководит в iHeartMedia развлекательными мероприятиями, рассказал, что после каждого участника сцену будут как следует мыть и чистить.
"Мы устроим Zoom для фанатов, чтобы артисты могли их видеть, но физически они не будут присутствовать на выступлениях", — уточнил он.
В виртуальном фестивале также примут участие соул-певец Халид, группа Migos, певец и автор песен Ашер, кантри-певцы Кейн Браун и Томас Ретт и другие исполнители.
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КультураМайли СайрусМузыкаНовости культурыColdplayЛос-Анджелес
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