Майли Сайрус, Coldplay и BTS выступят на фестивале iHeartRadio

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Coldplay, BTS и Майли Сайрус примут участие в фестивале iHeartRadio, Coldplay, BTS и Майли Сайрус примут участие в фестивале iHeartRadio, сообщает Variety.

Они выступят 18 и 19 сентября в Лос-Анджелесе и в Нэшвилле в пустых залах. Фанаты смогут увидеть их онлайн через приложение на сайте cwtv.com, услышать на станциях iHeartRadio, а лучшие моменты шоу посмотреть в записи 27 и 28 сентября.

Сам фестиваль отмечает в этом году 10-летие, и впервые в условиях пандемии коронавируса он пройдет без публики. Все, кто будут находиться на сцене и за кулисами, будут строго соблюдать правила социального дистанцирования.

Джон Сайкс, который руководит в iHeartMedia развлекательными мероприятиями, рассказал, что после каждого участника сцену будут как следует мыть и чистить.

"Мы устроим Zoom для фанатов, чтобы артисты могли их видеть, но физически они не будут присутствовать на выступлениях", — уточнил он.