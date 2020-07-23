https://ria.ru/20200723/1574712632.html
Майли Сайрус, Coldplay и BTS выступят на фестивале iHeartRadio
Coldplay, BTS и Майли Сайрус примут участие в фестивале iHeartRadio, сообщает Variety. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T03:14
2020-07-23T03:14
культура
майли сайрус
музыка
новости культуры
coldplay
лос-анджелес
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лос-анджелес
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574711069_0:0:3462:1948_1400x0_80_0_0_df97f14efd6ad34e7922f1dbbdcef01e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майли сайрус, музыка, новости культуры, coldplay, лос-анджелес
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости.
Coldplay, BTS и Майли Сайрус примут участие в фестивале iHeartRadio, сообщает
Variety.
Они выступят 18 и 19 сентября в Лос-Анджелесе и в Нэшвилле в пустых залах. Фанаты смогут увидеть их онлайн через приложение на сайте cwtv.com, услышать на станциях iHeartRadio, а лучшие моменты шоу посмотреть в записи 27 и 28 сентября.
Сам фестиваль отмечает в этом году 10-летие, и впервые в условиях пандемии коронавируса он пройдет без публики. Все, кто будут находиться на сцене и за кулисами, будут строго соблюдать правила социального дистанцирования.
Джон Сайкс, который руководит в iHeartMedia развлекательными мероприятиями, рассказал, что после каждого участника сцену будут как следует мыть и чистить.
"Мы устроим Zoom для фанатов, чтобы артисты могли их видеть, но физически они не будут присутствовать на выступлениях", — уточнил он.
В виртуальном фестивале также примут участие соул-певец Халид, группа Migos, певец и автор песен Ашер, кантри-певцы Кейн Браун и Томас Ретт и другие исполнители.