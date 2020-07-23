https://ria.ru/20200723/1574704883.html
Билли Айлиш рассказала, как с годами изменились ее религиозные убеждения
Американская певица Билли Айлиш в новом эпизоде ее подкаста "me & dad" на платформе Apple music рассказала своему папе Патрику О'Коннеллу и слушателям, как с... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T04:22
2020-07-23T04:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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билли айлиш, новости культуры, шоу-бизнес, apple
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости.
Американская певица Билли Айлиш в новом эпизоде ее подкаста "me & dad" на платформе Apple music рассказала своему папе Патрику О'Коннеллу и слушателям, как с годами изменились ее религиозные убеждения, сообщает
NME.
"Моя семья никогда не была религиозной, и я не знала никого среди верующих. Но по какой-то причине, будучи маленькой девочкой, я была невероятно религиозной. Это длилось на протяжении нескольких лет", – поделилась воспоминаниями Айлиш.
Обладательница пяти премий "Грэмми" рассказала, в какой-то момент, по непонятной причине, она резко перестала верить в Бога.
"Это было странно. Не знаю, почему так вышло и что сделало меня такой – я стала антирелигиозной. Потом, пережив этот период, я начала интересоваться разными верованиями", – объяснила певица.
По словам Билли Айлиш, которая сейчас относится к религии нейтрально, ей нравится говорить на эту тему, а также пытаться понять верующих, в том числе узнавать что их заставляет придерживаться таких убеждений.
"Думаю, важно с уважением относиться к мировоззрению других людей и не осуждать их за то, во что они верят", – считает поп-звезда.
Папа Билли Айлиш подтвердил, в их доме действительно не говорили о религии и не ходили в церковь. При этом, когда будущая суперзвезда начала интересоваться, Патрик О'Коннелл не возражал. Наоборот, он считал, что это было "изумительно".