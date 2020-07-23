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Билли Айлиш рассказала, как с годами изменились ее религиозные убеждения
Американская певица Билли Айлиш в новом эпизоде ее подкаста "me & dad" на платформе Apple music рассказала своему папе Патрику О'Коннеллу и слушателям, как с... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T04:22
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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билли айлиш, новости культуры, шоу-бизнес, apple

Билли Айлиш рассказала, как с годами изменились ее религиозные убеждения

04:22 23.07.2020
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© AP Photo / Invision / Richard ShotwellАмериканская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, США
Американская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Invision / Richard Shotwell
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш в новом эпизоде ее подкаста "me & dad" на платформе Apple music рассказала своему папе Патрику О'Коннеллу и слушателям, как с годами изменились ее религиозные убеждения, сообщает NME.
"Моя семья никогда не была религиозной, и я не знала никого среди верующих. Но по какой-то причине, будучи маленькой девочкой, я была невероятно религиозной. Это длилось на протяжении нескольких лет", – поделилась воспоминаниями Айлиш.
Обладательница пяти премий "Грэмми" рассказала, в какой-то момент, по непонятной причине, она резко перестала верить в Бога.

"Это было странно. Не знаю, почему так вышло и что сделало меня такой – я стала антирелигиозной. Потом, пережив этот период, я начала интересоваться разными верованиями", – объяснила певица.

По словам Билли Айлиш, которая сейчас относится к религии нейтрально, ей нравится говорить на эту тему, а также пытаться понять верующих, в том числе узнавать что их заставляет придерживаться таких убеждений.

"Думаю, важно с уважением относиться к мировоззрению других людей и не осуждать их за то, во что они верят", – считает поп-звезда.

Папа Билли Айлиш подтвердил, в их доме действительно не говорили о религии и не ходили в церковь. При этом, когда будущая суперзвезда начала интересоваться, Патрик О'Коннелл не возражал. Наоборот, он считал, что это было "изумительно".
Американская певица Билли Айлиш
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КультураБилли АйлишНовости культурыШоу-бизнесApple
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