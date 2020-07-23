московский государственный университет печати

Высшее учебное заведение было создано на базе полиграфических факультетов Московского и Ленинградского Высших художественно-технических институтов (ВХУТЕИН). Полиграфический институт стал первым учебным заведением, готовившим кадры высшей квалификации для полиграфических предприятий и издательств.

Первоначально в его составе было три факультета: технологический, инженерно-экономический и издательско-графический (с профилем "графика").

Первый набор в институт в 1930 году проходил в основном за счет полиграфистов, имевших большой стаж производственной работы. С 1930 по 1940 год в институте обучались от 293 до 705 человек.

В 1941 году МПИ объединился с Редакционно-издательским институтом. Появились новые направления подготовки – литературно-редакторское, художественно-оформительское и планово-экономическое. С этого времени Московский полиграфический институт стал выпускать специалистов по всем основным специальностям полиграфии и издательского дела.

С начала 1960-х годов институт постепенно приобрел статус крупнейшего центра полиграфического образования и полиграфической науки Советского Союза. В 1980 году институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Во второй половине 1980-х – начале 1990-х годов вуз вошел в ряд отраслевых ассоциаций: Межрегиональную ассоциацию полиграфистов, Ассоциацию книгоиздателей, Ассоциацию книгораспространителей, Ассоциацию производителей упаковки. В интересах отраслевых предприятий он выполнял широкую программу научных разработок в области полиграфии.

В 1993 году МПИ был преобразован в Московскую государственную академию печати, в 1997 году вуз получил статус университета. В 2010 году университету печати было присвоено имя Ивана Федорова – просветителя и основателя книгопечатания в России.

C 2011 года университет начал готовить бакалавров и магистров. В 2013 году произошла реорганизация факультетов, в составе вуза были созданы четыре института: Институт принтмедиа и информационных технологий, Институт издательского дела и журналистики, Институт коммуникаций и медиабизнеса, Институт графики и искусства книги. В этом же году высшее учебное заведение было признано победителем в номинации "Лучший профильный вуз" в конкурсе "100 лучших вузов и НИИ России", по результатам мониторинга уровня развития электронного обучения в вузах Министерства образования и науки РФ университет печати вошел в ТОП-40 лучших вузов страны.

В конце 2015 года ученые советы Московского государственного университета печати имени Ивана Федорова и Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) заявили о намерении объединиться в крупный многопрофильный политехнический вуз.

В 2016 году решением заседания ученого совета Институту графики и искусства книги присвоено имя известного мастера портрета, ксилографии и книжной графики, живописца-монументалиста и педагога, работавшего в МПИ, профессора Владимира Фаворского. Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского Высшей школы печати и медиаиндустрии готовит высококвалифицированных художников-графиков, занимающихся художественным конструированием, иллюстрированием и оформлением любых видов печатной продукции. Также ведется подготовка дизайнеров, умеющих работать с любыми мультмедийными форматами.

http://mgup.ru/article/685 В Институте издательского дела и журналистики реализуются основные образовательные программы бакалавриата и магистратуры по направлениям "издательское дело" и "журналистика".

Институт принтмедиа и информационных технологий осуществляет подготовку по всему спектру инженерно-технических направлений для сферы медиаиндустрии.

В Институте коммуникаций и медиабизнеса Высшей школы печати и медиаиндустрии ведется обучение по направлениям экономика, менеджмент, реклама и связи с общественностью.

В рейтинге "Лучшие факультеты и вузы Москвы 2019-2020" по версии интернет-ресурса hh.ru Институт коммуникаций и медиабизнеса Высшей школы печати и медиаиндустрии занял третье место по направлению "Маркетинговые коммуникации". Институт издательского дела и журналистики попал в пятерку лучших по направлению "Журналистика".