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Московский государственный университет печати
История Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета берет свое начало в 1930 году. 23 июля 1930 года Постановлением... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T04:16
московский государственный университет печати
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353
60
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московский государственный университет печати, москва, справки

Московский государственный университет печати

04:16 23.07.2020
58
© РИА Новости / Михаил ОзерскийМосковский полиграфический институт. Опытная факультетская типография выпускает очередной номер газеты
Московский полиграфический институт. Опытная факультетская типография выпускает очередной номер газеты
© РИА Новости / Михаил Озерский
История Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета берет свое начало в 1930 году. 23 июля 1930 года Постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР был организован Московский полиграфический институт (МПИ).
Высшее учебное заведение было создано на базе полиграфических факультетов Московского и Ленинградского Высших художественно-технических институтов (ВХУТЕИН). Полиграфический институт стал первым учебным заведением, готовившим кадры высшей квалификации для полиграфических предприятий и издательств.
Первоначально в его составе было три факультета: технологический, инженерно-экономический и издательско-графический (с профилем "графика").
Первый набор в институт в 1930 году проходил в основном за счет полиграфистов, имевших большой стаж производственной работы. С 1930 по 1940 год в институте обучались от 293 до 705 человек.
В 1941 году МПИ объединился с Редакционно-издательским институтом. Появились новые направления подготовки – литературно-редакторское, художественно-оформительское и планово-экономическое. С этого времени Московский полиграфический институт стал выпускать специалистов по всем основным специальностям полиграфии и издательского дела.
С начала 1960-х годов институт постепенно приобрел статус крупнейшего центра полиграфического образования и полиграфической науки Советского Союза. В 1980 году институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Во второй половине 1980-х – начале 1990-х годов вуз вошел в ряд отраслевых ассоциаций: Межрегиональную ассоциацию полиграфистов, Ассоциацию книгоиздателей, Ассоциацию книгораспространителей, Ассоциацию производителей упаковки. В интересах отраслевых предприятий он выполнял широкую программу научных разработок в области полиграфии.
В 1993 году МПИ был преобразован в Московскую государственную академию печати, в 1997 году вуз получил статус университета. В 2010 году университету печати было присвоено имя Ивана Федорова – просветителя и основателя книгопечатания в России.
C 2011 года университет начал готовить бакалавров и магистров. В 2013 году произошла реорганизация факультетов, в составе вуза были созданы четыре института: Институт принтмедиа и информационных технологий, Институт издательского дела и журналистики, Институт коммуникаций и медиабизнеса, Институт графики и искусства книги. В этом же году высшее учебное заведение было признано победителем в номинации "Лучший профильный вуз" в конкурсе "100 лучших вузов и НИИ России", по результатам мониторинга уровня развития электронного обучения в вузах Министерства образования и науки РФ университет печати вошел в ТОП-40 лучших вузов страны.
В конце 2015 года ученые советы Московского государственного университета печати имени Ивана Федорова и Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) заявили о намерении объединиться в крупный многопрофильный политехнический вуз.
С 1 сентября 2016 года университет печати был преобразован в Высшую школу печати и медиаиндустрии в составе Московского политехнического университета.
В 2016 году решением заседания ученого совета Институту графики и искусства книги присвоено имя известного мастера портрета, ксилографии и книжной графики, живописца-монументалиста и педагога, работавшего в МПИ, профессора Владимира Фаворского. Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского Высшей школы печати и медиаиндустрии готовит высококвалифицированных художников-графиков, занимающихся художественным конструированием, иллюстрированием и оформлением любых видов печатной продукции. Также ведется подготовка дизайнеров, умеющих работать с любыми мультмедийными форматами.
В Институте издательского дела и журналистики реализуются основные образовательные программы бакалавриата и магистратуры по направлениям "издательское дело" и "журналистика". http://mgup.ru/article/685
Институт принтмедиа и информационных технологий осуществляет подготовку по всему спектру инженерно-технических направлений для сферы медиаиндустрии.
В Институте коммуникаций и медиабизнеса Высшей школы печати и медиаиндустрии ведется обучение по направлениям экономика, менеджмент, реклама и связи с общественностью.
В рейтинге "Лучшие факультеты и вузы Москвы 2019-2020" по версии интернет-ресурса hh.ru Институт коммуникаций и медиабизнеса Высшей школы печати и медиаиндустрии занял третье место по направлению "Маркетинговые коммуникации". Институт издательского дела и журналистики попал в пятерку лучших по направлению "Журналистика".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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