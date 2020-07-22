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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200722/1574779253.html
Мусульманские лидеры Европы обсудят вызванные пандемией проблемы
Духовные лидеры мусульман в странах Европы проведут онлайн-конференцию, на которой обсудят новые глобальные вызовы для общины, сообщили РИА Новости организаторы РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-23T12:09
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение

Мусульманские лидеры Европы обсудят вызванные пандемией проблемы

12:09 22.07.2020 (обновлено: 12:09 23.07.2020)
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© РИА Новости / Сутанта Адитья / Перейти в фотобанкПразднование Ураза-байрама за рубежом
Празднование Ураза-байрама за рубежом
© РИА Новости / Сутанта Адитья
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Духовные лидеры мусульман в странах Европы проведут онлайн-конференцию, на которой обсудят новые глобальные вызовы для общины, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
"Инициатором выступает Европейский мусульманский форум и его партнеры в большинстве европейских столиц. На конференцию также приглашены представители разных конфессий, видные государственные и общественные деятели", - отметили организаторы.
Как отмечается в сообщении, пандемия подняла на поверхность "застарелые нерешенные проблемы": расизм и угрозу экологии. Именно их обсудят участники конференции.
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
30 июня, 13:25Религия и мировоззрение
Российские мусульмане помогут нуждающимся в Курбан-байрам
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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