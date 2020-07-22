https://ria.ru/20200722/1574779253.html
Мусульманские лидеры Европы обсудят вызванные пандемией проблемы
Духовные лидеры мусульман в странах Европы проведут онлайн-конференцию, на которой обсудят новые глобальные вызовы для общины, сообщили РИА Новости организаторы РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:09
2020-07-23T12:09
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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https://ria.ru/20200630/1573678512.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение