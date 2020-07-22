Мусульманские лидеры Европы обсудят вызванные пандемией проблемы

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Духовные лидеры мусульман в странах Европы проведут онлайн-конференцию, на которой обсудят новые глобальные вызовы для общины, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

"Инициатором выступает Европейский мусульманский форум и его партнеры в большинстве европейских столиц. На конференцию также приглашены представители разных конфессий, видные государственные и общественные деятели", - отметили организаторы.