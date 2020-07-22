https://ria.ru/20200722/1574755309.html
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке создали смесь из антител, которая может помочь нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:48
2020-07-23T00:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке создали смесь из антител, которая может помочь нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2
. Об этом сообщает MedicalXpress
.
Научная группа обнаружила, что у переболевших тяжелой формой COVID-19 пациентов наиболее интенсивно вырабатывались антитела, способные подавить вирус. По словам одного из авторов работы Дэвида Хо, иммунная система таких больных сильнее отреагировала на инфекцию.
Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19.
Команда провела эксперимент на хомяках, который подтвердил защитные свойства выделенных антител. Ученые планируют в дальнейшем провести аналогичные исследования на других животных и на людях.
По словам Хо, полученный "коктейль" может быть использован фармацевтами для лечения пациентов, особенно на ранних стадиях болезни, а также для ее предотвращения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.