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https://ria.ru/20200722/1574755309.html
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке создали смесь из антител, которая может помочь нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-23T00:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Обнаружены эффективные антитела против коронавируса

23:48 22.07.2020 (обновлено: 00:22 23.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке создали смесь из антител, которая может помочь нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает MedicalXpress.
Научная группа обнаружила, что у переболевших тяжелой формой COVID-19 пациентов наиболее интенсивно вырабатывались антитела, способные подавить вирус. По словам одного из авторов работы Дэвида Хо, иммунная система таких больных сильнее отреагировала на инфекцию.
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Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19.
Команда провела эксперимент на хомяках, который подтвердил защитные свойства выделенных антител. Ученые планируют в дальнейшем провести аналогичные исследования на других животных и на людях.
По словам Хо, полученный "коктейль" может быть использован фармацевтами для лечения пациентов, особенно на ранних стадиях болезни, а также для ее предотвращения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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