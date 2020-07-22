Обнаружены эффективные антитела против коронавируса

Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке создали смесь из антител, которая может помочь нейтрализовать Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке создали смесь из антител, которая может помочь нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2 . Об этом сообщает MedicalXpress

Научная группа обнаружила, что у переболевших тяжелой формой COVID-19 пациентов наиболее интенсивно вырабатывались антитела, способные подавить вирус. По словам одного из авторов работы Дэвида Хо, иммунная система таких больных сильнее отреагировала на инфекцию.

Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19.

Команда провела эксперимент на хомяках, который подтвердил защитные свойства выделенных антител. Ученые планируют в дальнейшем провести аналогичные исследования на других животных и на людях.

По словам Хо, полученный "коктейль" может быть использован фармацевтами для лечения пациентов, особенно на ранних стадиях болезни, а также для ее предотвращения.