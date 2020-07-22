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Трамп отправил дополнительные силы в города, охваченные преступностью
Президент США Дональд Трамп объявил о дополнительной отправке федеральных сил в Чикаго и другие города страны, где в последнее время складывается крайне тяжелая РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:58
уильям барр
орегон
канзас-сити (миссури)
чикаго
дональд трамп
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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уильям барр, орегон, канзас-сити (миссури), чикаго, дональд трамп, сша, в мире

Трамп отправил дополнительные силы в города, охваченные преступностью

23:34 22.07.2020 (обновлено: 23:58 22.07.2020)
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© РИА Новости / Артур ГабдрахмановСотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде
Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о дополнительной отправке федеральных сил в Чикаго и другие города страны, где в последнее время складывается крайне тяжелая криминогенная ситуация.
"В последние недели началось радикальное левое движение за то, чтобы прекратить финансирование и распустить полицейские департаменты. Политики крайних взглядов присоединились к этому крестовому походу против полиции", - заявил Трамп, выступая в Белом доме.
По его словам, такие действия привели к резкому росту убийств, огнестрельных ранений, другого насилия.
"Это кровопролитие должно закончиться, и оно закончится. Сегодня я объявляю о резком увеличении (числа сотрудников) федеральных правоохранительных органов в наших муниципалитетах, охваченных насильственными преступлениями", - сказал президент, пообещав привлечь виновных в таких преступлениях к ответственности.
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
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"У нас нет другого выбора, кроме как вмешаться (в ситуацию)", - заключил Трамп.
При этом глава государства напомнил, что борьба с преступностью входит в полномочия "местных выборных чиновников", а когда они этого не делают, "происходит катастрофа".
В свою очередь генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что в Канзас-Сити направлены более 200 сотрудников, "сопоставимое количество" - в Чикаго. Ранее сотрудники пограничной охраны были направлены на борьбу с беспорядками в Портленд, штат Орегон.
В этом году в ряде крупных городов США зафиксирован резкий рост тяжких преступлений (на 40 и более процентов). В некоторых местах власти связывают это с последствиями кризиса из-за пандемии коронавируса
Последний крупный инцидент со стрельбой произошел в Чикаго во вторник. В результате 15 человек получили ранения. Глава полиции города Дэвид Браун сообщил, что инцидент связан с разборками местных банд. По его словам, в Чикаго около 117 тысяч членов 55 крупных банд, а также 2,5 тысячи их мелких ответвлений и каждый день в городе происходит несколько сотен стычек между представителями разных группировок.
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Уильям БаррОрегонКанзас-Сити (Миссури)ЧикагоДональд ТрампСШАВ мире
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