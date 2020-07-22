Трамп отправил дополнительные силы в города, охваченные преступностью

Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп объявил о дополнительной отправке федеральных сил в Чикаго и другие города страны, где в последнее время складывается крайне тяжелая криминогенная ситуация.

"В последние недели началось радикальное левое движение за то, чтобы прекратить финансирование и распустить полицейские департаменты. Политики крайних взглядов присоединились к этому крестовому походу против полиции", - заявил Трамп, выступая в Белом доме.

По его словам, такие действия привели к резкому росту убийств, огнестрельных ранений, другого насилия.

"Это кровопролитие должно закончиться, и оно закончится. Сегодня я объявляю о резком увеличении (числа сотрудников) федеральных правоохранительных органов в наших муниципалитетах, охваченных насильственными преступлениями", - сказал президент, пообещав привлечь виновных в таких преступлениях к ответственности.

"У нас нет другого выбора, кроме как вмешаться (в ситуацию)", - заключил Трамп.

При этом глава государства напомнил, что борьба с преступностью входит в полномочия "местных выборных чиновников", а когда они этого не делают, "происходит катастрофа".

В свою очередь генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что в Канзас-Сити направлены более 200 сотрудников, "сопоставимое количество" - в Чикаго. Ранее сотрудники пограничной охраны были направлены на борьбу с беспорядками в Портленд , штат Орегон

В этом году в ряде крупных городов США зафиксирован резкий рост тяжких преступлений (на 40 и более процентов). В некоторых местах власти связывают это с последствиями кризиса из-за пандемии коронавируса