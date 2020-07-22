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Мурманская область готова к росту турпотока
Программа субсидирования туристической отрасли может стать особенно эффективной в условиях пандемии, и Мурманская область готова к росту туристического потока,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:30
туризм
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новости - туризм
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин, госдума рф, мурманская область, общество

Мурманская область готова к росту турпотока

18:56 22.07.2020 (обновлено: 23:30 22.07.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск
© РИА Новости / Павел Львов
МУРМАНСК, 22 июл – РИА Новости. Программа субсидирования туристической отрасли может стать особенно эффективной в условиях пандемии, и Мурманская область готова к росту туристического потока, сообщили РИА Новости в региональном комитете по туризму.
Ранее, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло решение выделить туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Сумма возврата составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Позднее Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила список регионов, где будет реализован предложенный механизм. В него вошла и Мурманская область.
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"В сегодняшних условиях из-за сложившейся ситуации с пандемией программа субсидирования может стать особенно эффективной. Это сделает рынок более сбалансированным и повысит эффективность использования основных фондов средств размещения. Кроме того, повышение турпотока положительно скажется на доходах как предпринимателей, так и областного бюджета соответственно. Учитывая среднюю загрузку коллективных средств размещения по году 58%, Мурманская область готова к росту туристического потока", - сообщили в комитете.
По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Мурманской области за 2019 год, на территории региона осуществляют деятельность 163 коллективных средства размещения, из которых 18 объектов, включая санатории, имеют более 50 номеров, более 15 номеров есть у 28 средств размещения, менее чем 15 номерами располагают 117.
"В федеральный реестр туроператоров, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, входят 39 туроператоров. Любой туроператор, входящий в федеральный реестр туроператоров, может продавать туры в Мурманскую область", - добавили в комитете.
Мурманская область с каждым годом становится более привлекательной для туристов – зимой сюда едут охотники за северным сиянием, любители горных и беговых лыж. Летом гостей привлекают села Терского берега, знаменитая Териберка.
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ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМихаил МишустинГосдума РФМурманская областьОбщество
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