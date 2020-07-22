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В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

23:26 22.07.2020 (обновлено: 23:35 22.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее число жертв заболевания в столице достигло 4364.
Днем ранее сообщали о 19 умерших.
В штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ гражданам нужно оставаться дома и не заниматься самолечением.
По последним данным ВОЗ, за сутки в мире от COVID-19 скончались 4286 человек. Всего за время распространения заболевания его жертвами стали 612 054 пациента.
Общее число заражений достигло 14 765 256, за день зафиксировали 202 726 новых случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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