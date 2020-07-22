Очевидец сообщил о гибели 50 человек при авиаударе на западе Афганистана

"Командир талибов Кари Гулам Наби (Qari Ghulam Nabi) недавно был освобожден из тюрьмы Пул-э-Чархи. Его друзья собрались, чтобы приветствовать его, и произошел авиаудар, в результате которого погибло по меньшей мере 50 человек", - рассказал очевидец.

Еще несколько человек погибли в провинции Герат в результате взрыва придорожной мины, о чем сообщили местные власти. Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за этот взрыв, сообщив, что его жертвами стали восемь гражданских лиц, среди них женщины и дети, еще 12 человек пострадали.