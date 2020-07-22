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Очевидец сообщил о гибели 50 человек при авиаударе на западе Афганистана
По меньшей мере 50 человек погибли в результате авиаудара в провинции Герат на западе Афганистана, сообщил в среду РИА Новости очевидец происшествия. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:21
герат (провинция)
афганистан
талибан
в мире
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герат (провинция), афганистан, талибан, в мире

Очевидец сообщил о гибели 50 человек при авиаударе на западе Афганистана

23:21 22.07.2020
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
КАБУЛ, 22 июл - РИА Новости. По меньшей мере 50 человек погибли в результате авиаудара в провинции Герат на западе Афганистана, сообщил в среду РИА Новости очевидец происшествия.
"Командир талибов Кари Гулам Наби (Qari Ghulam Nabi) недавно был освобожден из тюрьмы Пул-э-Чархи. Его друзья собрались, чтобы приветствовать его, и произошел авиаудар, в результате которого погибло по меньшей мере 50 человек", - рассказал очевидец.
По словам Мохаммада Рафика Шерзая (Mohammad Rafiq Sherzai), представителя местной больницы, в которую поступили пять пострадавших, инцидент произошел утром.
Хотя официальных данных о жертвах авиаудара пока нет, известно, что среди погибших есть мирные жители. По данным местного телеканала Tolo News, местные власти сообщили, что в результате авиаудара в провинции погибли по меньшей мере шесть местных командиров движения "Талибан".
Еще несколько человек погибли в провинции Герат в результате взрыва придорожной мины, о чем сообщили местные власти. Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за этот взрыв, сообщив, что его жертвами стали восемь гражданских лиц, среди них женщины и дети, еще 12 человек пострадали.
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
18 июля, 09:58
На северо-западе Афганистана при взрыве погибли три мирных жителя
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