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В ЛНР заявили об уничтожении позиции силовиков после обстрела
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики уничтожила позицию украинских силовиков, с которой велся огонь по селу Знаменка в Донбассе,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:17
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ЛНР заявили об уничтожении позиции силовиков после обстрела

23:17 22.07.2020
939
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики уничтожила позицию украинских силовиков, с которой велся огонь по селу Знаменка в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в ЛНР заявили об обстреле в среду со стороны украинских силовиков жилого района села Знаменка, в результате которого был поврежден жилой дом.
"Адекватными действиями наших защитников огневая активность противника была пресечена", - сказал Осадчий журналистам.
Он уточнил, что, по предварительной информации, один украинский силовик погиб и двое ранены, также была повреждена боевая машина пехоты.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Повреждения жилого дома в ДНР
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
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