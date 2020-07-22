В ЛНР заявили об уничтожении позиции силовиков после обстрела

ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики уничтожила позицию украинских силовиков, с которой велся огонь по селу Знаменка в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в ЛНР заявили об обстреле в среду со стороны украинских силовиков жилого района села Знаменка, в результате которого был поврежден жилой дом.
"Адекватными действиями наших защитников огневая активность противника была пресечена", - сказал Осадчий журналистам.
Он уточнил, что, по предварительной информации, один украинский силовик погиб и двое ранены, также была повреждена боевая машина пехоты.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.